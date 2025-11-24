Basada en la novela de Jorge Comensal la película Las Mutaciones es uno de los estrenos de cine de la semana, que ya se puede ver en la pantalla grande.

Las Mutaciones. ESPECIAL/BEANCA FILMS.

Con su estreno nacional en el pasado Festival Internacional de Cine de Morelia, la historia se centra en Raúl, un abogado acostumbrado a ganar con su voz, quien tiene que ser operado de urgencia y pierde la lengua y el habla. Esto cambia su vida, su relación con su esposa y sus hijos adolescentes.



Elodia, la empleada doméstica, le regala un loro parlanchín que solo sabe decir leperadas. El loro se convierte en el interlocutor imaginario de Raúl y Elodia en su enfermera sui generis, quien le da más importancia a las curaciones milagrosas y a los rezos que a las posibilidades de la medicina.



En el silencio Raúl descubrirá que la vida tiene otras formas de hablar.

Las Mutaciones

De Jorge Ramírez-Suárez.

Con Tony Dalton, Vicky Araico, Verónica Langer, Mónica del Carmen, Bastian Calva.

México, 2025.

XM