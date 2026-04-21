Las luces del Estadio GNP se apagaron pocos minutos pasadas las 9:00 p.m., una horda de encapuchados tomaron el escenario principal, mientras a la mitad del recinto las llamas iluminaron la estatua de Sorayama, sitio en el que sin aviso apareció The Weeknd ante las 65 mil personas presentes.

Con la llegada del canadiense, los seres azules y rojos partieron el cielo mientras él recorría la pasarela para encontrarse con su séquito luciendo una máscara de color negro y ojos rojos en el primero de tres shows de su After Hours Til Down Tour en la CDMX.

Mientras "Starboy" sonaba, Abel Makkonen Tesfaye, nombre real del artista, recorría los edificios destruidos que conformaban la escenografía principal, mientras los encapuchados se distribuían por una suerte de cruz formada por la tarima, mientras realizaban un ritual de baile.

Un estadio prendido en llamas

"México ¿quién está listo para empezar?", fueron las primeras palabras de The Weeknd previas a "Heartless", luego se retiró la máscara lo que extasió a sus fans.

Abel entonces se vio aturdido por los gritos de sus seguidores, aunque esto duró poco y se sustituyó por una mirada de triunfo.

"¿Cómo están México?, parece que llovió, pero nos importa un carajo, es una gran noche".

Antes de que el fuego se volviera a hacer presente con "Sao Paulo", no solo en el escenario, la brasileña Anitta, quien se encargó de abrir el espectáculo, se robaba las miradas con su sensual baile.

La noche se vio interrumpida esta vez por chispas rojas, verdes y destellos blancos de la pirotecnia que acompañaron a "SACRIFICE".

Bolas de fuego atravesaron el cielo de la ciudad durante los casi cuatro minutos que "The Hills" sonó, cada una disparada siguiendo el tema y las órdenes de The Weeknd y dejando a su paso nubes negras que eran consumidas por la siguiente llamarada.

Un concierto con un cierre espectacular

En menos de una hora, devoró 20 temas, justamente la mitad de los que tenía planeados.

En total interpretó 40 canciones en poco más de dos horas, dejando extasiados a sus fanáticos, y poniendo expectativas demasiado altas para las dos fechas restantes en la Ciudad de México, celebradas este martes 21 y miércoles 22 de abril.

En 2023 The Weeknd visitó nuestro país por última vez, presentándose en el antes llamado Foro Sol, y la gira se ha extendido por casi cuatro años. No obstante, nuevamente logró conquistar a los casi 65 mil asistentes con su show y un setlist que enloqueció a todos.

El cantante cerró el espectáculo con dos de sus mayores éxitos de todos los tiempos: "Blinding Lights" y con “Moth To A Flame”, y un enorme agradecimiento a las miles de personas que presenciaron el concierto.

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