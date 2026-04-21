Aquellos que disfrutan del cine español, Boulevard es una película basada en la novela de romance juvenil de la mexicana Flor M. Salvador en Wattpad , ahora la historia salta a la pantalla grande y ya está en las salas de cine comerciales de la ciudad.

Boulevard. ESPECIAL/SONY PICTURES.

La trama se centra en la joven Hasley , quien se muda a una nueva con su madre, y lo último que espera es cruzarse con Luke, un joven envuelto en un aura peligrosa con un pasado trágico .

Boulevard. ESPECIAL/SONY PICTURES.

Atrapado en sus propios demonios, Luke es todo lo que Hasley debería temer, pero ocurre todo lo contrario, ya que se siente irremediablemente atraída hacia él.

Boulevard. ESPECIAL/SONY PICTURES.

A pesar de las sombras que lo rodean, Hasley descubre en Luke una vulnerabilidad y un mundo interior apasionante. Juntos crearán su propio boulevard: Un refugio escondido donde pueden ser ellos mismos, cumplir sus sueños imposibles, atreverse a amar a pesar de los prejuicios, el dolor y las cicatrices que arrastran, demostrando que el amor es capaz de florecer hasta en los corazones más insospechados.

Boulevard

De Sonia Méndez.

Con Eve Ryan, Mikel Niso, Enzo Oliver, Biel Antón, Luis Zahera, Ainara Helguera, Paula García Lara, Jesús Martín.

España, 2026.

XM