Luego de un cambio de planes, el Corona Capital 2026 por fin anunció sus fechas oficiales, revelando que la edición 16 del festival se llevará a cabo los días 20, 21 y 22 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, como es usual.

El anuncio causó furor en redes sociales por parte de los fanáticos de la música y los conciertos, por lo que ya se especula qué artistas podrían ser los headliners del festival.

¿Por qué hubo un cambio de fechas?

Esta semana la cantante colombiana, Karol G, anunció su Viajando Por el Mundo Tropitour, el cual se llevará a cabo el 13 de noviembre en el Estadio GNP Seguros. Originalmente el Corona Capital estaba pensado para ese mismo fin de semana, pero, debido al concierto de Karol G, se decidió mover las fechas del festival para el fin de semana siguiente.

¿Qué bandas y artistas se piensa que encabezarían el Corona Capital 2026?

Como es sabido, el poster oficial del Corona Capital aún no es revelado, sin embargo, los fanáticos del festival no han parado de especular y teorizar qué bandas y artistas participarán en la que será la edición número 16.

Los artistas más mencionados son:

Gorillaz

The Strokes

Charli XCX

Hayley Williams

Lana del Rey

Tame Impala

Además, otras bandas y cantantes que se cree que podrán formar parte del line up son:

Foo Fighters

Weezer

Linkin Park

Queens of the Stone Age

Billie Eilish

Twenty one Pilots

Nine Inch Nails

The xx,

Tomora

Ashnikko

Fontaines D.C.

Interpol

Jennie de BLACKPINK

Wet Legs

Thundercat

Fanáticos a la espera del cartel oficial

Por ahora estas son solo conjeturas sobre los artistas que participarán en el Corona Capital, no obstante, el público se mantiene atento a la revelación del cartel.

Usualmente el lineup oficial es expuesto entre los meses de mayo y junio , al mismo tiempo que se dan a conocer las fechas de la venta de los boletos, las fases y los precios.

El Corona Capital es uno de los festivales más grandes y esperados cada año, ya que ofrece una gran variedad de conciertos de diferentes géneros musicales, tanto de artistas bien posicionados, como propuestas alternativas y nuevas revelaciones. Por este motivo, la edición de este año mantiene las expectativas demasiado altas y la emoción al tope.

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