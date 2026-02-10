La Voz de Zapopan registra participación inédita; este miércoles arranca la primera semifinal

La Voz de Zapopan se consolida, en esta edición 2026, como uno de los proyectos culturales con mayor alcance en el Estado, al registrar una participación inédita que coloca al festival como un referente en la promoción de nuevos talentos. Esto, gracias a un formato que ha logrado trascender más allá de una competencia televisiva para convertirse en una plataforma de impulso artístico, consideró el productor del festival, Víctor Chidán Hadad.

La convocatoria, impulsada por el Ayuntamiento de Zapopan, aliados y patrocinadores, se llevó a cabo del 15 de noviembre al 15 de diciembre, y la misma logró reunir, por primera vez, a cerca de 9 mil participantes, una cifra que representa un récord para el proyecto. Chidán Hadad explicó que todos los aspirantes en esta primera etapa fueron escuchados de manera virtual, y posteriormente se seleccionó a 300 voces quienes participaron en audiciones presenciales que se llevaron a cabo el 18 de diciembre.

De ese proceso entonces surgieron las y los 30 semifinalistas que competirán en esta edición de La Voz de Zapopan, cuyas presentaciones se llevarán a cabo en tres jornadas con 10 participantes cada una, comenzando este miércoles 11 de febrero en el Centro Cultural Constitución.

"Este 11, 12 y 13 de febrero tendremos la primera, segunda y tercera semifinal. Y verdaderamente rompimos récords, porque la gente se ha dado cuenta, año con año, edición tras edición, tanto los adultos como los niños, que La Voz de Zapopan es un evento serio, que no es solamente un programa de televisión que termina cuando se termina el entusiasmo, sino que es una auténtica plataforma de talento donde seguimos apoyando a los ganadores y eso nos da la trascendencia de la que estamos hablando", destacó el productor.

Las semifinales presenciales se llevarán a cabo en punto de las 7:00 de la noche, y serán de acceso gratuito para todo el público, con una invitación abierta a toda la ciudadanía quienes quieran apoyar a sus favoritos, o simplemente disfrutar de presentaciones musicales en vivo. Cada jornada contará con la participación de 10 concursantes, acompañados por una orquesta musical en vivo de 12 intehrantes, un elemento que se ha convertido en uno de los sellos distintivos del festival y que eleva el nivel escénico de las presentaciones, afirmó el productor.

Chidán Hadad consideró que el crecimiento de este festival y el interés de las y los zapopanos de participar es gracias a distintos factores, entre ellos el respaldo institucional, la colaboración con medios de comunicación y, sobre todo una producción que prioriza la calidad artística "sobre fórmulas importadas de otros formatos". La Voz de Zapopan, dijo, comenzó como un festival de voces auténticas, con identidad propia y con una visión de largo plazo para quienes resultan ganadores, quienes dijo, no terminan su participación en esta competencia, sino que continúan llevando su talento a distintas presentaciones en el municipio.

En este sentido, dijo, La Voz de Zapopan ofrece a sus ganadoras y ganadores un acompañamiento integral, que no solo incluye el premio económico (y que en esta ocasión será de 75 mil pesos por categoría), sino también el ofrecerles producción musical profesional, grabación de videoclips, difusión en radio y televisión, clases de canto por un año y participación en importantes escenarios, como las Fiestas de Octubre. A diferencia de otros proyectos, añadió el productor, los artistas no son firmados de manera exclusiva, lo que les permite conservar su libertad creativa mientras reciben apoyo institucional. "Los dejamos en total libertad, pero los seguimos apoyando hasta que logremos la consolidación de alguno de ellos", añadio.

Isabela Gonti, ganadora de la edición anterior, participará como jurado. EL INFORMADOR/ARCHIVO

Las semifinales serán transmitidas por Videorrola los días 7, 14 y 21 de marzo, mientras que la gran final se realizará el 28 de marzo, también en el Centro Cultural Constitución, con la participación de Estela Núñez como madrina de lujo, mientras que el panel de jueces estará conformado por Manuel Ascanio, Shila Ríos, Omar Alonso, Ana Laura Tanaka, Samy Yañez e Isabela Gonti, ganadora de la edición anterior, "quienes aportarán su experiencia profesional para garantizar un proceso de selección riguroso, formativo y enfocado en el desarrollo integral de las nuevas voces que participan en La Voz de Zapopan 2026".

"Realmente la producción de La Voz de Zapopan es de primer nivel y creo que, al llegar, la gente se sorprende del nivel que se maneja en este festival. No queremos revelar todas las sorpresas que tendremos, pero créanme que será, como en ediciones anteriores, un evento de primer nivel, pensado también para que la juventud sepa que no todo son las redes sociales, no todo son los likes ni los seguidores: hay que escuchar el aplauso, hay que escuchar al público y, así, complementarse también con la emoción del público y de todo lo que se vive en este festival. Porque La Voz de Zapopan 2026 está presente", finalizó el productor.

