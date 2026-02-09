El cantante Bad Bunny se encuentra en el mejor momento de su carrera. No sólo ganó el Grammy por mejor álbum y se presentó en el show de medio tiempo del Super Bowl, sino que su música ha repuntado en las plataformas digitales, específicamente Spotify .

Este fin de semana, el llamado "Conejo malo" apareció en la final de la NFL con un show que enalteció la cultura latina y rompió récord de televidentes. En tan solo 13 minutos (que fue lo que duró el espectáculo), Benito hizo un recorrido por Latinoamérica y su carrera musical, pero fuera de la cancha retomó su lugar como uno de los artistas más reproducidos.

Y es que, el impacto que generó a nivel mundial se vio reflejado en Spotify , donde los "play" su catálogo musical aumentaron de forma significativa tanto en México como en el resto del mundo.

De acuerdo con datos de la plataforma, los streams de Bad Bunny crecieron en un 160 por ciento, siendo "Yo perreo sola" la canción más reproducida.

En Estados Unidos, a pesar de las críticas, el reggaetonero ocupó los primeros seis lugares dentro de las canciones más escuchadas, gracias a que las reproducciones se dispararon hasta en un 470 por ciento más.

Canciones más escuchadas tras el Super Bowl

“Yo Perreo Sola”

“El Apagón”

“Lo que le pasó a Hawái”

“Tití Me Preguntó”

“Party”

“DtMfQ”

“NUEVAYoL”

“Café con ron”

“La mudanza”

“Safaera”

“Monaco”

“EoO”

"Baile inolvidable!

“Voy a llevarte a PR”

El impacto no se limitó al streaming. "Debí tirar más fotos" volvió a entrar al Billboard Hot 100 , colocándose en la posición número 10.

SV