Este martes 10 de febrero Netflix lanza dos producciones en su programación del mes, una serie y una película, que sin duda captarán la atención de los suscriptores. Prepara tu espacio y después de tus actividades cotidianas, disfruta de un momento de entretenimiento audiovisual desde la comodidad de tu hogar.Es una serie de acción y drama que se estrena en Netflix. Arturo, Elena y Blu han perdido casi todo en la vida, pero hay algo que aún los mantiene en pie: Su pasión por los autos y la adrenalina. Elena, heredera de la familia Dionisi que es dueña de una famosa escudería, debe recuperar su lugar en el negocio, que ahora está en manos de su hermano. Para ello, contrata como piloto a Blu, una chica impulsiva y amante de la velocidad, y como su entrenador a Arturo, un piloto legendario que dejó las pistas tras un trágico accidente. Con Luca Argentero, Giulia Michelini, Caterina Forza.Es una película dramática que ya se puede ver en Netflix. Kenji crece rehuyendo las miradas críticas de los demás, es acosado en la escuela y no es capaz de abrirse a su familia, finalmente encuentra aceptación entre los pintorescos artistas de un bar de cabaret donde trabaja en secreto, donde debuta en el escenario como Ai. Pronto, entabla una amistad con Koji Wada, un médico quien decide adentrarse en el mundo de la cirugía de afirmación de género, y Ai se convierte en su primer paciente en someterse al procedimiento. Dirigida por Yusaku Matsumoto. Con las actuaciones de Haruki Mochizuki, Takumi Saitoh, Tae Kimura, Seiji Chihara, Shido Nakamura.XM