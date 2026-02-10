¿Eugenio Derbez quiere a su hija Aitana fuera del medio artístico? Esto dijo

Eugenio Derbez se sincera al decir que ya son muchos los Derbez que están en la industria del entretenimiento, empezando por él y sus tres hijos, Aislinn, Vadhir y José Eduardo, y además, puede que se sume a la lista su hija menor Aitana y más adelante sus nietas Kailani y Tessa.

El actor de 64 años, tiene como antecedente actoral a su madre, la actriz mexicana Silvia Derbez, fallecida el 6 de abril de 2002. Eugenio, quien ha incursionado en la televisión y el cine, fue cuestionado sobre la posibilidad de que Aitana, la hija que tiene con la cantante Alessandra Rosaldo, incursiona en la vida artística.

Aitana, actualmente de 11 años, dio de qué hablar hace unos días al cantar junto a su hermano Vadhir, "Golden", de K Pop Demon Hunters , lo que dividió opiniones en redes. Algunos aplaudieron el talento de la niña, quien anteriormente ya había mostrado sus dotes como cantante, mientras que otros lanzaron hate en contra de la menor.

"Ella afortunadamente vive allá, sus amiguitas están todavía muy chiquitas y no ven redes sociales, entonces, ni enterada...", compartió el actor.

Hace unos días, Alessandra criticó los ataques de la gente hacia su hija , algo con lo que también concordó Eugenio, quien dijo que tomarán medidas para quizás no exponerla tanto. Eso sí, a la pequeña Aitana sí le gusta el medio, pero él espera que no se dedique ni a actuar ni a cantar, pues considera que ya son muchos Derbez.

"Le gusta el medio, pero espero que no, ya somos muchos Derbez en el medio artístico" , confesó.

