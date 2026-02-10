Zayn Malik en México: Estos son los precios oficiales de los boletos por zona

Zayn Malik anunció su esperado regreso a México con una serie de conciertos en distintos puntos del país, los cuales formarán parte de su nueva gira titulada The Konnakol Tour.

El recorrido arrancará el 14 de junio en el Estadio Borregos de Monterrey, continuará el 17 de junio en la Arena VFG de Guadalajara y finalizará en el aclamado Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, marcando su primera presentación como solista en este recinto.

Ante la gran expectativa del público, la preventa exclusiva para fanáticos comenzó con éxito este martes 10 de febrero, por lo que ya se dieron a conocer los precios oficiales de los boletos, información clave para quienes buscan asegurar su lugar, considerando que la preventa bancaria y la venta general están próximas a realizarse.

¿Cuánto cuestan los boletos para Zayn en el Estadio GNP?

De acuerdo con el sitio oficial de Ticketmaster, las entradas para el concierto de Zayn Malik en el Estadio GNP Seguros van desde 843 pesos mexicanos hasta 8 mil 883 pesos , correspondientes al Paquete VIP. A continuación, los precios detallados por zona:

Naranja: $843.00

Verde B: $2 mil 499.00

Café: $2 mil 579.00

General B: $3 mil 997.00

GNP: $4 mil 151.00

Azul: $4 mil 583.00

Azul: $5 mil 343.00

Amarilla: $6 mil 909.00

Rojo: $7 mil 102.00

Premium VIP: $8 mi 883.00

Los boletos para sus presentaciones en Monterrey y Guadalajara presentan ligeras variaciones de precio, aunque se mantienen dentro de un rango similar.

¿Cuándo inicia la preventa y la venta general?

La preventa Banamex comenzará el jueves 12 de febrero a las 14:00 horas, mientras que la venta general se llevará a cabo el viernes 13 de febrero, también a partir de las 14:00 horas.

El regreso de Zayn Malik a México promete ser uno de los eventos musicales más esperados del año, especialmente por tratarse de su primera presentación en solitario en el Estadio GNP Seguros. Con una gira que recorrerá varias ciudades y una alta demanda desde la preventa, se recomienda a los fans mantenerse atentos a las fechas de venta para no quedarse sin boletos.

