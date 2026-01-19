Lunes, 19 de Enero 2026

LO ÚLTIMO DE Entretenimiento

Entretenimiento |

La recomendación de hoy en la cartelera de cine es “La única opción”

Si te gustan los dramas policíacos la película La única opción ya se puede ver en la pantalla grande

Por: Xochitl Martínez

"La única opción" ya está en la cartelera de cine tapatía. ESPECIAL/MUBI.

Los aficionados al cine de drama policíaco y tintes de comedia pueden disfrutar de La única opción en las salas de cine tapatías.

La única opción. ESPECIAL/MUBI.

Man-su es un hombre de edad mediana y jefe de familia que vive feliz hasta que es despedido inesperadamente de la compañía papelera donde ha trabajado durante 25 años. Pronto, se embarca en un viaje decidido a encontrar un nuevo trabajo. Para encontrar su siguiente puesto, encuentra la solución perfecta: Eliminar realmente a la competencia.

La única opción. ESPECIAL/MUBI.

La cinta es una nueva adaptación al cine de la novela The Ax de Donald E. Westlake, que ya ha sido premiada en los festivales de Toronto y San Sebastián, entre otros.

La única opción es la selección de Corea del Sur para buscar la nominación al Oscar como Mejor Película Internacional.

La única opción

(Eojjeolsuga Eobsda/No other choice)

De Park Chan-wook.

Con Lee Byung-hun, Son Ye-jin, Lee Sung-min, Yeon Hye-ran, Yoo Yeon-seok.

Corea del Sur, 2025.

