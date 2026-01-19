Los aficionados al cine de drama policíaco y tintes de comedia pueden disfrutar de La única opción en las salas de cine tapatías.Man-su es un hombre de edad mediana y jefe de familia que vive feliz hasta que es despedido inesperadamente de la compañía papelera donde ha trabajado durante 25 años. Pronto, se embarca en un viaje decidido a encontrar un nuevo trabajo. Para encontrar su siguiente puesto, encuentra la solución perfecta: Eliminar realmente a la competencia.La cinta es una nueva adaptación al cine de la novela The Ax de Donald E. Westlake, que ya ha sido premiada en los festivales de Toronto y San Sebastián, entre otros.La única opción es la selección de Corea del Sur para buscar la nominación al Oscar como Mejor Película Internacional.(Eojjeolsuga Eobsda/No other choice)De Park Chan-wook.Con Lee Byung-hun, Son Ye-jin, Lee Sung-min, Yeon Hye-ran, Yoo Yeon-seok.Corea del Sur, 2025.XM