Los aficionados al cine de drama policíaco y tintes de comedia pueden disfrutar de La única opción en las salas de cine tapatías.

La única opción. ESPECIAL/MUBI.

Man-su es un hombre de edad mediana y jefe de familia que vive feliz hasta que es despedido inesperadamente de la compañía papelera donde ha trabajado durante 25 años. Pronto, se embarca en un viaje decidido a encontrar un nuevo trabajo. Para encontrar su siguiente puesto, encuentra la solución perfecta: Eliminar realmente a la competencia.

La cinta es una nueva adaptación al cine de la novela The Ax de Donald E. Westlake, que ya ha sido premiada en los festivales de Toronto y San Sebastián, entre otros.

La única opción es la selección de Corea del Sur para buscar la nominación al Oscar como Mejor Película Internacional.

La única opción

(Eojjeolsuga Eobsda/No other choice)

De Park Chan-wook.

Con Lee Byung-hun, Son Ye-jin, Lee Sung-min, Yeon Hye-ran, Yoo Yeon-seok.

Corea del Sur, 2025.

XM