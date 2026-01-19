Tom Welling encabezará la primera edición de Desertcon en Guadalajara

Tom Welling visitará Guadalajara los próximos 11 y 12 de abril como invitado internacional de la primera edición de la Desertcon Guadalajara, que se realizará en el Pabellón Cultural Universitario. El actor, reconocido por su interpretación de Clark Kent en la serie Smallville, encabezará el encuentro dedicado a los aficionados del anime, los cómics y la cultura pop.

La presencia de Welling marca el debut del evento en la capital jalisciense, que busca reunir a comunidades vinculadas con series, películas, videojuegos y narrativas gráficas. Su participación se suma a una programación que contempla convivencias con invitados, actividades para el público y espacios dedicados a distintas expresiones del entretenimiento contemporáneo.

Además del actor estadounidense, la Desertcon Guadalajara contará con la participación de actores de doblaje reconocidos por su trabajo en cine, televisión y animación. Entre los invitados se encuentra Pepe Toño Macías, actor y director de doblaje, conocido por dar voz a personajes como Deadpool y Capitán América en el Universo Cinematográfico de Marvel, así como a James en Pokémon.

También participará Humberto Vélez, quien ha interpretado la voz de Homero Simpson en Los Simpson y de Lord Farquaad en Shrek. A la lista se suma Patricia Azan, voz de Eric Cartman y Kyle Broflovski en South Park, además de Vicky en Los Padrinos Mágicos.

Otro de los invitados es Luis Carreño, reconocido por su trabajo como la voz de Bob Esponja en Latinoamérica y de Max Steel. La programación incluye también a Karla Falcón, actriz de doblaje que ha participado como Jinx en Arcane y League of Legends, la Dulce Princesa en Hora de Aventura y Harley Quinn en distintas producciones del universo DC.

La Desertcon es una convención dedicada a la cultura geek que integra actividades como concursos y pasarelas de cosplay, zonas de juego, dinámicas interactivas y encuentros con invitados. El proyecto fue ideado y fundado por César Valenzuela, conocido como el Tío Cactus, originario de Hermosillo, Sonora, con el objetivo de crear un espacio para la comunidad interesada en estos contenidos.

Tras su realización en Hermosillo, el evento amplió su presencia a otras ciudades como Monterrey y ahora Guadalajara.

YC