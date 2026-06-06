La Sonora Santanera celebra la ola más grande del mundo en CDMX

La Sonora Santanera de Carlos Colorado con María Fernanda puso la fiesta en el Ángel de la Independencia, después del evento donde se rompió el Récord Guinness a la Ola Más Grande del Mundo la mañana de este sábado.

Alrededor de las 10:20 horas, después de varios ensayos y la realización de la ola humana, la cual se pintó de verde porque gran parte de los asistentes portaban la playera de la Selección Mexicana, la gente pudo disfrutar de un pequeño concierto de la Sonora Santanera, quienes iniciaron tocando "La Ola", que no es más que una versión modificada de "La Boa".

"Esto era un proyecto que tenía ya varios meses, fue una sorpresa que nosotros veníamos cocinando con el Gobierno de la CDMX, porque sabemos que uno de los temas más emblemáticos que hay en el playlist de los mexicanos, y que está prácticamente en su ADN, es el de "La Boa", por eso tenía que estar (en este evento), con el arreglo del maestro Carlos Colorado", explicó Gilberto Navarrete, director de la Sonora Santanera.

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Fue así que entre mojigangas, bailarines folclóricos y hasta uno que otro luchador que andaba entre el público bailando, como Místico, los integrantes de esta agrupación pusieron a los presentes a moverse con este clásico de la música tropical.

Pero la agrupación fundada por el músico Carlos Colorado tenía una sorpresa, invitaron a esta celebración al rapero mexicano Eme Malafe, quien interpretó su éxito "La Brabus", haciendo que muchas jovencitas regresaran cerca del escenario para verlo de cerca y grabar su actuación.

Pero Eme Malafe no se iba a ir sin antes actuar con los anfitriones, quienes al ritmo de "¿Dónde estás Yolanda?" no sólo lo pusieron a bailar, sino que después de la primera parte el originario de la colonia Morelos improvisó un poco dándole frescura a esta canción.

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"¡Arriba Ciudad de México!", fue el grito con el que se despidió Eme Malafe.

Después de esto, el representante de Guinness World Records señaló que tenían las evidencias suficientes para respaldar este récord y felicitó a los asistentes.

"El orangután", "Perfume de gardenia" y finalmente la versión tradicional de "La Boa", fueron las canciones que sonaron a lo largo del Paseo de la Reforma, convirtiéndolo en una gran pista de baile, en la que no sólo los mexicanos celebraron, también muchos extranjeros fueron testigos del ritmo que puso la Sonora Santanera de Carlos Colorado a este evento.

"Estamos extasiados por tanta felicidad, el sentir ese calor humano de todo el público, que unió fuerzas y logró algo que es histórico, que va a pasar a la posteridad porque lograr la ola más grande a nivel mundial es representar el corazón de México. Estamos demostrando que somos gente de bien, gente trabajadora, que somos excelentes anfitriones... para nosotros el haber sido invitados al arranque de las actividades por el Mundial de Futbol, es un halago y compromiso", expresó Gilberto Navarrete minutos después de bajar del escenario.

JM