Marie Claire Harp se enfrenta a su mayor reto en “¿Quién es Mejor?”

Después de años de aparecer en distintos espacios de la televisión mexicana -desde programas de espectáculos y deportes hasta realities de entretenimiento-, la conductora Marie Claire Harp asegura haber encontrado el proyecto que más la representa dentro de su trayectoria profesional.

Se trata de “¿Quién es Mejor?”, el nuevo reality de TelevisaUnivision enfocado en talentos inusuales, extravagantes y poco convencionales, que llegará a la pantalla hoy.

La conductora describe el programa como una plataforma abierta para personas que durante años mantuvieron ocultas habilidades difíciles de clasificar dentro de los formatos tradicionales de televisión.

A diferencia de otros realities centrados exclusivamente en el canto, la cocina o el baile, este proyecto apuesta por talentos que suelen permanecer fuera de los espacios más visibles del entretenimiento.

“Es hasta ahora el proyecto más importante de mi vida. Es un proyecto al que le estoy echando todas las ganas del mundo porque viene acompañado de una producción magistral y de muchos sueños por hacer realidad por parte de las personas que van a participar”, explicó Harp en entrevista con EL INFORMADOR.

La conductora considera que el atractivo del formato radica precisamente en esa apertura hacia lo extraño, lo raro y lo poco visto.

“Es un programa que celebra lo excepcional, lo único, lo fuera de lo común; ese talento oculto que tienes y que nunca te has animado a mostrar. Creo que esto es una gran plataforma y una gran oportunidad para hacerlo”, comentó.

Construido desde lo inusual

El nuevo programa de televisión abrirá espacio a presentaciones de todo tipo: desde habilidades físicas, actos extravagantes, hasta talentos poco comunes e incluso participaciones con mascotas.

“Hay muchas plataformas muy sectorizadas: unas para baile, otras para cocina, pero no para mostrar talentos únicos, extraños o fuera de lo convencional. Y yo creo que las personas que poseen estos talentos están ávidas de poder mostrarse tal cual son”, señaló.

Harp considera que las redes sociales ayudaron a transformar la percepción del talento y ampliaron la manera en que el público se relaciona con el entretenimiento.

“Generalmente estamos inmersos en redes sociales que nos muestran talentos muy orgánicos y una diversidad maravillosa”, dijo.

Sorprenden a la producción

Uno de los aspectos que más sorprendió al equipo de “¿Quién es Mejor?” fue la respuesta del público durante el proceso de casting. Según Harp, la producción no esperaba una participación tan amplia ni una variedad tan extensa de habilidades.

“Nos ha sorprendido muchísimo el poder de convocatoria que tuvo este reality. No sabíamos que había tantísimo talento y la verdad es que no pierdes la capacidad de asombrarte por tanta gente que posee tantas cualidades”, comentó.

Cabe señalar que el reality contempla la participación de adultos mayores, niños y mascotas, una decisión que, según la conductora, refuerza el carácter familiar del proyecto.

“En algún momento de nuestras vidas hemos visto talentos que hay en animales, esos shows extravagantes que hacen con perritos o gatitos. Entonces, esta es la oportunidad adecuada para que se puedan mostrar”, explicó.

Para Harp, la exposición mediática que ofrece un formato televisivo puede transformar la vida de los participantes.

“Uno nunca sabe quién te puede estar viendo o quién puede estar descubriendo tu talento. Hay personalidades muy famosas que cambiaron su vida gracias a su presencia en un reality show. Queremos que la gente brille y que pueda tener más visibilidad después de participar en plataformas como esta”, afirmó.

Un estreno marcado por la expectativa

“¿Quién es Mejor?” se estrena hoy, a las 21:00 horas, por Las Estrellas y también estará disponible en Estados Unidos a través de Univision. El programa contará con música, público en vivo y un grupo de especialistas que acompañarán las presentaciones de los participantes.

“No se lo pueden perder, va a estar increíble. Estamos llenos de mucho entusiasmo por este gran estreno”, expresó la conductora.

Más allá del estreno, Harp reconoce que el programa representa un momento decisivo en su vida profesional. La conductora describe el proyecto como el reto más grande que ha enfrentado hasta ahora frente a las cámaras.

“Todavía no me lo puedo creer. Es el mayor compromiso de mi vida y estoy preparándome tanto física como emocionalmente. Este proyecto me está dando la oportunidad de saber que puedo hacer cosas grandes en mi vida y entender que, con experiencia y trabajo, las cosas sí se pueden lograr”, expresó.

Después de participar en programas de entretenimiento, deportes y realities como “La Casa de los Famosos México” y “¿Quién es la Máscara?”, Marie Claire enfrenta ahora un formato donde el protagonismo recae en personas anónimas que buscan convertir una habilidad insólita en una oportunidad de visibilidad.

“La verdad es que no me cabe la felicidad en el pecho. Honestamente, estoy muy feliz”, finalizó.