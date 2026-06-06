La Ciudad de México hizo historia este sábado 6 de junio al conquistar el Récord Guinness por la Ola Más Grande del Mundo. Miles de ciudadanos se congregaron a lo largo del Paseo de la Reforma para demostrar su entusiasmo en un evento que marca el espíritu festivo rumbo al Mundial 2026.

Preparativos y ambiente en Paseo de la Reforma

Desde las 08:00 horas, familias enteras y turistas comenzaron a reunirse en las inmediaciones del Ángel de la Independencia.

Los asistentes se formaron pacientemente para ser partícipes de esta celebración masiva, la cual requirió varios meses de preparación y logística.

El ambiente estuvo enmarcado por la fiebre futbolera, con vendedores ambulantes y la presencia de las mascotas oficiales del Mundial 2026, quienes se tomaron fotografías con el público.

El momento histórico: Así se logró el récord Guinness

Para garantizar el éxito del reto, se llevaron a cabo cuatro ensayos generales que permitieron afinar la coordinación de la multitud.

El exfutbolista Francisco "Kikín" Fonseca, acompañado de varios luchadores, fue el encargado de animar a los presentes y dirigir el último ensayo antes del intento oficial.

En punto de las 10:19 horas, la secretaria de Turismo, Alejandra Frausto, dio el banderazo de salida a la ola oficial desde el Ángel de la Independencia.

La monumental ola humana recorrió todo el tramo de Paseo de la Reforma, mientras los invitados especiales motivaban a la ciudadanía a levantar las manos.

Datos clave del evento:

Ruta: Del Ángel de la Independencia a la escultura de El Caballito (Bucareli).

Del Ángel de la Independencia a la escultura de El Caballito (Bucareli). Hora de inicio: 10:19 horas.

10:19 horas. Hora de culminación: 10:24 horas.

10:24 horas. Ausencia notable: La jefa de Gobierno, Clara Brugada, no estuvo presente durante el acto.

Celebración al ritmo de la Sonora Santanera

A las 10:24 horas, la ola llegó finalmente a la glorieta del Caballito, logrando oficialmente el récord Guinness para la capital del país.

Minutos después, Alejandra Frausto confirmó el logro internacional y desató la celebración masiva.

El festejo fue amenizado por la Sonora Santanera, que puso a bailar a los miles de asistentes al ritmo de su emblemática canción "La Ola".

El orgullo nacional se hizo sentir entre los participantes. Lulú, una de las asistentes al evento, destacó la importancia de este logro para la imagen del país: "Es de nuestro México, como México no hay dos", expresó con emoción.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor, con información de SUN-

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