A días del inicio del Mundial 2026, el estreno de la película México 86 en Netflix revive un episodio clave del fútbol nacional. Conocer cómo el país obtuvo aquella sede mundialista y el posterior escándalo de los Cachirules permite entender la evolución deportiva rumbo a la actual fiesta global.

La producción cinematográfica, protagonizada por el actor Diego Luna, explora las negociaciones políticas que ocurrieron fuera de las canchas. El largometraje detalla el proceso mediante el cual la nación se convirtió en anfitriona del torneo de la FIFA de manera imprevista.

Originalmente, la sede del campeonato pertenecía a Colombia, país que declinó la organización en 1982 debido a complicaciones financieras. Ante la urgencia del organismo internacional, la infraestructura de estadios ya existente en territorio mexicano facilitó la adjudicación del evento.

El papel directivo en la organización

En este contexto de transición resalta la figura de Rafael del Castillo, quien fungía como presidente de la Federación Mexicana de Fútbol por aquellos años. El dirigente deportivo operó como una pieza central para concretar la logística del campeonato mundial en un periodo reducido y con cierta urgencia.

Su administración alcanzó un alto nivel de reconocimiento público durante el desarrollo de la justa deportiva internacional. No obstante, los resultados administrativos de esa época precedieron a una serie de decisiones irregulares en las categorías inferiores.

La historia del directivo puede disfrutarse en su versión ficcionalizada en México 86 de Netflix, uno de los múltiples productos a consumir a días del inicio del Mundial 2026.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

Del éxito del Mundial al caso de los Cachirules

Apenas dos años después de la competencia, salió a la luz el caso conocido mediáticamente como “los Cachirules”. La alteración de las edades en las actas de nacimiento de jugadores juveniles derivó en una investigación oficial que terminaría con una sanción disciplinaria por parte de las autoridades internacionales que terminó por marginar a la Selección Mexicana mayor de participar en los Juegos Olímpicos de Seúl y en la Copa del Mundo de Italia 1990.

Un nuevo horizonte deportivo

Cuatro décadas más tarde, el escenario organizativo muestra un panorama distinto, enfocado en la cooperación internacional. El torneo de este año representa una oportunidad para consolidar el crecimiento del deporte en México, dejando atrás las controversias del pasado.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OB