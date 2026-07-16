Maite Alberdi lanza documental basado en caso real en México 'Un hijo propio'

Dirigido por la cineasta chilena Maite Alberdi, Netflix regresa con una propuesta que, a pocas semanas de su estreno, ya se perfila como uno de los contenidos más vistos de la plataforma . "Un hijo propio" se suma al catálogo del servicio de streaming con una historia cruda y basada en hechos reales que aborda uno de los crímenes más impactantes de México desde una perspectiva distinta, y aquí te contamos todos los detalles de la producción.

Explorando uno de los casos más mediáticos y perturbadores que sacudieron al país, el nuevo trabajo de Alberdi, directora nominada al Oscar, contará la historia de Alejandra Marín desde un enfoque completamente diferente al que predominó en los medios de comunicación cuando el caso salió a la luz.

El documental pretende profundizar en las razones que llevaron a la mujer a fingir un embarazo durante meses y posteriormente raptar a una recién nacida de un hospital, buscando no justificar sus acciones, sino exponer la presión social, los estigmas alrededor de la maternidad y los problemas relacionados con la infertilidad.

Este recorrido llevará al espectador por la historia que impactó a la población desde sus inicios hasta el punto de quiebre psicológico que condujo las acciones de Marín, contextualizando el caso desde una perspectiva social y mostrando el impacto que tuvo en México.

El caso de Alejandra Marín, la historia detrás del documental

El nuevo largometraje de Netflix nos remonta a 2009, cuando Alejandra Marín, una habitante de la Ciudad de México, enfrentó una serie de pérdidas gestacionales que, además del dolor, le generaron una fuerte presión por parte de familiares y personas cercanas para convertirse en madre.

En ese contexto, Alejandra decidió fingir un embarazo para mantener la ilusión de su pareja y de sus seres queridos; sin embargo, el engaño avanzó hasta el punto en que se vio arrinconada por meses de mentiras que finalmente la llevaron a cometer un grave delito.

El 17 de julio de 2009, Alejandra fue detenida por las autoridades tras ingresar al área de ginecobstetricia del Hospital General de México y raptar a una bebé recién nacida con el objetivo de sostener su mentira.

De acuerdo con las investigaciones, la mujer esperó la fecha en la que supuestamente daría a luz y decidió sustraer a la menor para hacerla pasar como su hija. No obstante, horas después del secuestro fue localizada en un hotel junto a su esposo y la bebé fue rescatada sana y salva.

¿Qué abordará el documental de Netflix y cuándo se estrena?

De acuerdo con la propia directora, este documental se alejará del sensacionalismo que rodeó al caso, ya que busca que la historia no sea vista únicamente como un crimen real más.

Maite Alberdi explicó que el filme fue construido desde una perspectiva de reflexión y concientización, con el objetivo de mostrar cómo la presión social, los estigmas sobre la maternidad, la salud mental, el duelo por las pérdidas gestacionales y otros factores pueden converger hasta desencadenar decisiones extremas.

También puedes leer: Los dos estrenos imperdibles de HBO Max del fin de semana

El documental formará parte del catálogo de Netflix a partir del 13 de agosto de 2026. Antes de su llegada a la plataforma, tendrá una exhibición limitada en salas de cine seleccionadas a partir del 30 de julio.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

XP