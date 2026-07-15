Hay viajes que terminan cuando se llega al destino. Otros nunca concluyen. Hace casi tres mil años, un poeta llamado Homero imaginó la travesía de un hombre que, después de ganar una guerra, descubrió que la verdadera batalla apenas comenzaba. Ese hombre era Odiseo, rey de Ítaca, y el largo camino para regresar a casa se convirtió en mucho más que una aventura: fue el nacimiento del héroe moderno.

Desde entonces, prácticamente toda gran historia de aventuras ha seguido sus pasos.

Antes de Luke Skywalker enfrentando al Imperio, Frodo Bolsón cruzando la Tierra Media o Maximus buscando justicia en la antigua Roma, estuvo Odiseo navegando entre monstruos, dioses, tempestades y tentaciones.

No es casual que la palabra “odisea” haya dejado de nombrar únicamente un poema para convertirse en sinónimo de cualquier viaje extraordinario.

Ahora ese relato fundacional encuentra una nueva escala cinematográfica bajo la dirección de Christopher Nolan.

Después de explorar el nacimiento de la era nuclear en “Oppenheimer”, el realizador británico vuelve la mirada hacia una obra que ha resistido casi treinta siglos sin perder vigencia.

Adaptar “La Odisea” implica enfrentarse no sólo a uno de los textos más influyentes de la literatura universal, sino también al origen mismo de la narrativa occidental. La empresa resulta monumental. El estreno en cines de esta adaptación épica está programado para el 16 de julio de 2026.

El poema reúne guerra, aventura, tragedia, mitología, fantasía, política y drama familiar en más de 12 mil versos que han sobrevivido generación tras generación.

Convertir esa inmensidad en una experiencia cinematográfica supone uno de los mayores desafíos creativos de la carrera del cineasta.



El héroe que cambió la narrativa

Lo que distingue a Odiseo de otros guerreros de la mitología no es su fuerza, sino su inteligencia. Mientras Aquiles conquistaba la gloria en el campo de batalla, Odiseo vencía gracias al ingenio. Fue él quien concibió el Caballo de Troya, la estrategia que permitió poner fin a una guerra de diez años. Pero la victoria tuvo un precio.

El regreso a Ítaca, que debía tomar apenas unas semanas, terminó prolongándose otra década. En ese recorrido enfrentó al cíclope Polifemo, sobrevivió al canto de las sirenas, desafió la furia de Poseidón, descendió al reino de Hades, resistió los encantos de Circe y Calipso y perdió, uno a uno, a los hombres que habían partido con él.

Sin embargo, el verdadero viaje ocurre dentro del personaje. Más que derrotar monstruos, Odiseo aprende a convivir con la culpa, el orgullo, la pérdida y la nostalgia. Por eso “La Odisea” continúa dialogando con el presente: porque habla menos de dioses que de seres humanos.

Los personajes que sostienen el mito

Matt Damon interpreta al legendario rey de Ítaca. Curiosamente aceptó el proyecto sin saber cuál sería la historia.

Christopher Nolan simplemente le propuso protagonizar su siguiente película y el actor respondió afirmativamente. Sólo después descubrió que daría vida al personaje que dio origen al viaje del héroe. Junto a él aparece Tom Holland como Telémaco.

El hijo de Odiseo apenas conoce a su padre, ausente durante veinte años. Mientras el rey lucha por regresar, Telémaco emprende su propia búsqueda para descubrir quién fue realmente ese hombre cuya figura se ha convertido casi en una leyenda.

Zendaya interpreta a Atenea, diosa de la sabiduría y principal protectora de Odiseo. En el poema es la fuerza invisible que interviene para orientar el destino del héroe y de Telémaco, equilibrando el poder de los dioses que buscan impedir el regreso a Ítaca.

La historia también reúne algunas de las figuras más memorables de la literatura universal. Está Penélope, cuya paciencia convierte la espera en una forma de resistencia. Poseidón representa la ira y el castigo. Circe simboliza la seducción del poder. Calipso, el olvido. Polifemo encarna la fuerza derrotada por la inteligencia y Hades recuerda que incluso los héroes deben mirar de frente a la muerte. Cada personaje representa una prueba distinta… No sólo física, también moral.

Una película hecha para sentirse

La obsesión de Nolan por el formato IMAX vuelve a ser parte esencial del proyecto. Las cámaras utilizadas pesan más de 130 kilogramos y requieren hasta seis personas para desplazarlas por terrenos accidentados. En total se utilizaron alrededor de 2.1 millones de pies de película, una longitud superior a la distancia que separa Toronto de Nueva York. Más que una demostración tecnológica, la decisión responde a una convicción artística.

Para Nolan, el cine debe conservar una dimensión física. La intención no consiste únicamente en mostrar el viaje de Odiseo. Busca que el espectador tenga la sensación de navegar junto a él.

El viaje que sigue hablando de nosotros

La vigencia de “La Odisea” no depende de sus monstruos ni de sus dioses, depende de las preguntas que plantea: ¿Qué significa volver a casa después de haber cambiado? ¿Hasta dónde puede conducir la ambición? ¿Cuál es el precio de desafiar al destino?

Algunos críticos ya han encontrado un puente entre esta película y “Oppenheimer”. En ambas aparece un hombre brillante enfrentado a las consecuencias de sus propias decisiones. No importa si uno desafía a los dioses del Olimpo y el otro transforma la historia con la energía atómica. Ambos descubren que el conocimiento también puede convertirse en condena. Quizá por eso Christopher Nolan eligió ahora el poema de Homero. No porque sea la primera gran aventura de la literatura. Sino porque sigue siendo, tres mil años después, la historia que mejor explica por qué los seres humanos seguimos necesitando contar viajes para entender quiénes somos.

Los personajes

Odiseo (Matt Damon).

Penélope (Anne Hathaway).

Telémaco (Tom Holland).

Antínoo (Robert Pattinson).

Helena y Clitemnestra (Lupita Nyong’o).

Calipso (Charlize Theron).

Atenea (Zendaya).

Circe (Samantha Morton).

Eumeo (John Leguizamo).

Construir un mito desde la realidad

Fiel a su manera de entender el cine, durante el rodaje, Christopher Nolan evitó depender de escenarios digitales. La producción recorrió Grecia, Italia, Marruecos, Islandia, Escocia y Estados Unidos para encontrar paisajes capaces de transmitir la sensación de una aventura real. La antigua Troya fue reconstruida sobre un terreno superior a una hectárea.

Más de dos mil extras poblaron el set junto a unas sesenta estructuras levantadas especialmente para la filmación. El legendario Caballo de Troya alcanzó una altura superior a los diez metros. Nada parece pequeño en esta producción.

Durante noventa y un días, el equipo trabajó entre mares, volcanes, acantilados y climas extremos. Islandia fue una de las pruebas más difíciles. Zendaya recordó que el frío era tan intenso que apenas podía mover los labios para decir sus diálogos. Matt Damon también ha descrito aquellas jornadas como una auténtica batalla contra el viento y la lluvia. Paradójicamente, esa dureza terminó acercando al elenco a la experiencia que vive Odiseo en el poema: avanzar pese a que todo parece conspirar en contra.

CT