La recomendación de hoy en la cartelera de cine es “Hoppers: Operación Castor”

Aquellos que les gustan las películas familiares la cinta Hoppers: Operación Castor es una opción para ver en la pantalla grande

Por: Xochitl Martínez

"Hoppers: Operación Castor" ya se encuentra en la cartelera de cine de la ciudad. ESPECIAL/DISNEY-PIXAR.

El director Daniel Chong entrega su primer largometraje para Pixar, Hoppers: Operación Castor, ya que es conocido por ser el creador del show de televisión Escandalosos.

Hoppers: Operación Castor. ESPECIAL/DISNEY-PIXAR.

Mabel es una joven amante de los animales, quien aprovecha la oportunidad de utilizar la tecnología con la que puede transferir su mente a un castor robot con el objetivo de infiltrarse en el reino animal, descubriendo misterios que van más allá de lo que podría haber imaginado.

Hoppers: Operación Castor. ESPECIAL/DISNEY-PIXAR.

Con ese disfraz termina siendo amiga de un castor regio, el Rey Jorge, y se une a los animales para luchar contra los planes de un promotor inmobiliario detonando una rebelión contra la sociedad humana.

Hoppers: Operación Castor es la película animada número 30 de Pixar, el famoso estudio que lanzó hace 31 años su primer largometraje: Toy Story.

Hoppers: Operación Castor

(Hoppers)

De Daniel Chong.

Estados Unidos, 2026.

