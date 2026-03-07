El director Daniel Chong entrega su primer largometraje para Pixar, Hoppers: Operación Castor, ya que es conocido por ser el creador del show de televisión Escandalosos.Mabel es una joven amante de los animales, quien aprovecha la oportunidad de utilizar la tecnología con la que puede transferir su mente a un castor robot con el objetivo de infiltrarse en el reino animal, descubriendo misterios que van más allá de lo que podría haber imaginado.Con ese disfraz termina siendo amiga de un castor regio, el Rey Jorge, y se une a los animales para luchar contra los planes de un promotor inmobiliario detonando una rebelión contra la sociedad humana.Hoppers: Operación Castor es la película animada número 30 de Pixar, el famoso estudio que lanzó hace 31 años su primer largometraje: Toy Story.(Hoppers)De Daniel Chong.Estados Unidos, 2026.XM