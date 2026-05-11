“La Casa de los Espíritus” llegó a Prime Video con una ambiciosa miniserie de ocho episodios que revive la icónica obra literaria del mismo nombre de la escritora chilena, Isabel Allende.

La serie te transportará a Chile como un país marcado por las tensiones políticas, la desigualdad social y el realismo mágico, siguiendo la historia de tres generaciones de mujeres: Clara, Blanca y Alba.

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La trama recorre más de medio siglo de la historia de la familia Trueba, desde comienzos del siglo XX hasta la década de los 70, en el centro del relato se encuentra Esteban Trueba, un patriarca autoritario cuya vida queda entrelazada con secretos familiares, romances prohibidos y conflictos sociales que transforman el destino de todos a su alrededor.

El elenco reúne a destacadas figuras como Alfonso Herrera en el papel de Esteban Trueba; Nicole Wallace y Dolores Fonzi interpretando a Clara del Valle en distintas etapas de su vida; además de Fernanda Castillo, Aline Kuppenheim y Sara Becker, entre otros actores que dan vida a esta intensa saga familiar.

Con una mezcla de drama, amor, poder y elementos sobrenaturales, la serie retrata décadas de cambios sociales y políticos que terminan enfrentando al orgulloso patriarca con su propia familia.

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Fechas de los últimos episodios de “La Casa de los Espíritus”

De acuerdo con lo informado por Prime Video los últimos tres capítulos se estrenarán el mismo día, el 12 de mayo a las 10:00 de la noche en México.

Episodio 6- La pequeña Alba, estreno el 12 de mayo.

Episodio 7- El terror, estreno el 12 de mayo.

Episodio 8 (final)- La hora de la verdad, estreno 12 de mayo.

Cabe destacar que “La Casa de los Espíritus” cuenta con Fernanda Urrejola, Francisca Alegría y Andrés Wood como showrunners de la producción. Además, la autora Isabel Allende participa como productora ejecutiva junto a Eva Longoria y Courtney Saladino.

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