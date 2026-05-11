Los aficionados a la película anterior podrán disfrutar de la más reciente entrega de alto impacto de la exitosa franquicia de videojuegos, en toda su gloria: Mortal Kombat II, que ya está en las salas de cine.

Mortal Kombat II. ESPECIAL/WARNER BROS. PICTURES.

Esta vez, los campeones favoritos de los fans —ahora acompañados por el mismísimo Johnny Cage— se enfrentan entre sí en la batalla definitiva, sin reglas y cargada de violencia, para derrotar el oscuro reinado de Shao Kahn, que amenaza la existencia misma del Reino de la Tierra y de sus defensores.

Mortal Kombat II. ESPECIAL/WARNER BROS. PICTURES.

Aunque apenas se está estrenando esta secuela, Warner Bros. y Atomic Monster confirmaron que ya están trabajando en una tercera película de la saga.

Mortal Kombat II

De Simon McQuoid.

Con Karl Urban, Adeline Rudolph, Martyn Ford, Tati Gabrielle, Mehcad Brooks, Jessica McNamee.

Estados Unidos, 2026.

XM