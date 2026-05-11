HBO Max se prepara para traer lo mejor del cine a la pantalla chica esta semana, pues del 11 al 17 de mayo de este 2026, la animación toma protagonismo en el gran catálogo del streaming para pasar tardes de películas en familia.

Tal es el caso de “La cabra que cambió el juego – GOAT” que llega a HBO Max el próximo 15 de mayo para revolucionar el mundo de la animación con una divertida y emocionante historia dirigida por Tyree Dillihay y Adam Rosette, tras su exitoso estreno en la pantalla grande.

Esta comedia de acción, ambientada en un universo completamente habitado por animales, sigue la aventura de Will, una pequeña cabra con enormes aspiraciones que recibe la oportunidad de su vida: unirse a las ligas profesionales de rugibol, un deporte de contacto extremo dominado por las criaturas más veloces y feroces del planeta.

Aunque sus nuevos compañeros no confían en que una pequeña cabra pueda destacar en un juego tan rudo, Will está decidido a romper estereotipos, cambiar las reglas del deporte y demostrar que el tamaño no define el talento, con humor, adrenalina y mucha determinación, la película promete conquistar al público con un poderoso mensaje: los más pequeños también pueden hacer historia.

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Por otro lado, el cine de terror llega a HBO Max con “Terrifier 3: Payaso Siniestro” que se estrena también el próximo 15 de mayo; dirigida por Damien Leone y con una duración de 2 horas con 5 minutos, esta nueva entrega de la saga Terrifier 3 lleva el terror a un escenario inesperado: la Navidad.

La historia continúa justo después de los sangrientos sucesos de la película anterior, tras sobrevivir a la brutal masacre de Halloween provocada por Art, Sienna y su hermano intentan reconstruir sus vidas y recuperar algo de normalidad mientras se acercan las fiestas decembrinas, decididos a dejar atrás el horror vivido, ambos buscan refugiarse en el espíritu navideño.

Pero la tranquilidad dura poco, cuando creen haber escapado de la pesadilla, Art regresa más despiadado que nunca, dispuesto a convertir la Navidad en un auténtico baño de sangre. Con una mezcla de tensión, violencia extrema y atmósferas perturbadoras, esta entrega promete llevar la franquicia a un nuevo nivel de horror.

Estrenos de la semana en HBO Max

11 de mayo- Un Show Más: Las cintas perdidas.

13 de mayo- Judas y el Mesías negro.

15 de mayo- La cabra que cambió el juego- GOAT.

15 de mayo- Terrifier 3: Payaso Siniestro.

Nuevos episodios de la semana en HBO Max

Euphoria.

La promesa.

Yabani: Corazón salvaje.

Hacks.

Rooster.

The Comeback.

Hombre a medias.

Escenario soñado.

Georgie y Mandy: Su primer matrimonio.

Supervivencia al desnudo.

CORTESÍA/ HBO Max Latinoamérica.

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