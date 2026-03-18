Spider-Man: Brand New Day: Estas son las cosas que no viste en el nuevo trailer

La historia continúa, Spider-Man: Brand New Day se estrenará en salas de cines próximamente y este miércoles 18 se dio a conocer el nuevo trailer de la película, cuyo protagonista será Tom Holland como “Peter Parker” o mejor conocido como Spider-Man.

Las telarañas se dejaron ver en el nuevo tráiler junto con las acrobacias de Holland y, por supuesto, la bella y talentosa coprotagonista, Zendaya, quien interpreta a "MJ". Pero hay otras cosas claves sobre la película que no se revelaron en el nuevo tráiler; por suerte, en esta nota te las decimos.

Lo que debes saber de Spider-Man: Brand New Day

Telarañas orgánicas que atraparán a los villanos

El tráiler ha confirmado los rumores de hace meses sobre que Peter Parker contaría con telarañas orgánicas y será uno de los sucesos más importantes en torno a la película. Marvel apunta a una transformación o mutación a causa de la picadura de araña radiactiva.

Esta es una sorpresa para los fans, especialmente para los de los cómics, ya que en este formato se había mostrado la historia de The Other.

Primer vistazo a los villanos

Esta historia no podría ser realidad, por supuesto, por sus villanos, y en el trailer se pudo verlos; entre ellos se pueden ver los trajes de Escorpión, Tarántula y Boomerang, muy similares a los de los cómics.

El collar especial de MJ

Otro detalle especial es que en escena aparece MJ con el significativo collar roto de Dalia Negra que le regaló Peter en la segunda película. A pesar de haber olvidado por completo al protagonista, esta señal podría sugerir un giro en el drama, donde puede que ella recuerde su historia con Spider-Man.

¿Sadie Sink como Jean Grey?

Esta entrega no solo promete sorprender con los efectos especiales, sino también con el nuevo elenco. Los rumores indican que la joven promesa actoral Sadie Sink interpretará a Jean Grey, a pesar de que en el tráiler no se ve el rostro de la actriz; hay indicios que hacen pensar a los fans que es ella, pues de acuerdo a lo que dicen, Sadie sale en escena encerrada y amordazada en una silla.

Todo parece apuntar a que la actriz interpretará a Jean Grey, la mutante, que, como se ve en la escena, pudo haber sido capturada por el Departamento de Control de Daños.

¿Cuándo se estrena Spider-Man: Brand New Day?

Spider-Man: Brand New Day llegará a cines el próximo 30 de julio de 2026; la película promete no defraudar a sus más grandes fans, quienes no pueden esperar más para el gran estreno.

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AS