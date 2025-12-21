Eligen al nuevo villano de "Superman"

James Gunn ha definido uno de los elementos centrales de la próxima etapa del Universo DC: el villano que enfrentará al “Hombre de Acero” en “Man of Tomorrow”. El cineasta y cocreador de este universo cinematográfico confirmó que el actor alemán Lars Eidinger interpretará a “Brainiac”, uno de los antagonistas más icónicos y temibles del universo de “Superman”, en la cinta que llegará a los cines el 9 de julio de 2027.

A través de una publicación en su cuenta oficial de redes sociales, Gunn anunció que, tras una búsqueda internacional para encontrar al intérprete ideal del personaje, Eidinger “se alzó como la mejor opción” para encarnar al enemigo alienígena. “Bienvenido al Universo DC, Lars”, escribió el director al compartir la noticia con sus seguidores.

Este anuncio marca la primera vez que “Brainiac” aparece en una película importante de DC en acción real, algo que muchos fanáticos del cómic habían esperado durante décadas. Aunque el personaje ha sido adaptado en series de televisión como “Smallville” o “Krypton”, nunca había sido el antagonista principal de un largometraje cinematográfico.

Un villano clásico que llega a la pantalla grande

“Brainiac” es uno de los villanos más antiguos en la historia de “Superman”, creado por Otto Binder y Al Plastino en 1958. En los cómics, se le presenta como un androide alienígena procedente del planeta Colu, poseedor de una inteligencia descomunal y obsesionado con recopilar todo el conocimiento del universo.

Entre sus hazañas más recordadas está la de reducir ciudades enteras para conservarlas en botellas, incluyendo la capital kryptoniana de Kandor, una historia que ha perseguido a “Superman” a lo largo de muchas décadas de publicaciones.

La llegada de este personaje al cine no sólo abre la puerta a una narrativa más cósmica y compleja dentro del Universo DC, sino que también promete elevar el tono de la secuela. Según reportes previos, “Man of Tomorrow” enfrentará a “Superman” y a “Lex Luthor” —confirmados de regreso en sus respectivos papeles— contra una amenaza de escala aún mayor, lo que podría llevar a una alianza inesperada entre héroe y villano clásico.

Perfil del nuevo “Brainiac”

Eidinger es un actor con amplia trayectoria en cine, teatro y televisión, reconocido por trabajos que van desde producciones europeas hasta papeles en largometrajes internacionales. Entre sus créditos destacan su participación en series como “All the Light We Cannot See” y películas como “White Noise” y “Dying”, por la que recibió reconocimiento crítico en festivales internacionales.

Su casting como “Brainiac” ha generado expectativa entre los seguidores del género, muchos de los cuales celebran la elección de un intérprete con capacidad para explorar la complejidad emocional e intelectual del antagonista.

La película, que ya se perfila como uno de los proyectos más ambiciosos del Universo DC , comenzará su producción a partir de abril de 2026, con miras a su estreno internacional en verano de 2027.