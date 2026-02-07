La película de animación de aventura y ciencia ficción Arco ya se encuentra en la cartelera de cine tapatía.

Arco. ESPECIAL/MUBI.

La trama se desarrolla en el año 2075. Cuando Iris, una niña de 10 años, ve caer del cielo a un niño misterioso con un traje arcoíris llamado Arco, quien está cientos de años atrás de su casa.

Iris lo acogerá y lo ayudará por todos los medios posibles a regresar a su hogar.

Arco es uno de los largometrajes que está nominado al Oscar® como Mejor Película Animada, la cual tiene la participación de Guillermo Villegas, Alfonso Borbolla y Daniel Tovar en el doblaje para México. Asimismo, fue estrenada en el marco del Festival de Cannes y ya recogió nominaciones a los Golden Globes y Critics Choice.

Arco

De Ugo Bienvenu.

Francia, 2025.

