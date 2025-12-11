La Granja VIP: Lista de nominados para la novena semana del reality

La novena semana de La Granja VIP avanzó entre reglas especiales, roces crecientes y un número cada vez menor de competidores. El ambiente se cargó todavía más luego de que El Patrón quedara nominado de manera automática debido a un enfrentamiento físico con Eleazar Gómez, situación que lo dejó en desventaja desde el arranque de la jornada. Posteriormente, tanto Eleazar como Sergio Mayer Mori se sumaron a la lista de nominados tras perder El Duelo. Dentro de la casa, algunos participantes incluso especularon con que Eleazar habría cedido intencionalmente en esa prueba con la esperanza de conseguir una segunda oportunidad en un reto de salvación.

El miércoles 10 de diciembre destacó por una dinámica adicional: la aparición del Huevo Dorado, un beneficio ligado a una competencia especial. Sergio Mayer Mori consiguió este privilegio y tuvo la opción de rescatar únicamente a un compañero, eligiendo a Teo para mantenerlo fuera de la nominación directa. Pese a ello, Teo todavía podría ser incluido el viernes durante la dinámica conocida como La Traición, donde cualquier movimiento puede alterar por completo la tabla de riesgo.

La asamblea de nominaciones del mismo miércoles reunió a Kim Shantal, La Bea y César Doroteo, quienes figuraron como las únicas alternativas para recibir votos, ya que el resto de los habitantes contaba con inmunidad o ya estaba comprometido en la lista. En esta instancia, los votos se volvieron especialmente tensos dentro del llamado Team Cacaraqueo, cuyos integrantes debieron decidir entre sí mismos.

Uno de los momentos más tensos surgió durante el cruce entre Alfredo Adame y Kim, después de que el actor le otorgara sus puntos. Adame declaró:

“Atacar como hombre y querer defenderse como mujer. Con mentiras y falsedades sin justificación, no se me hace digno de una mujer que jacta de ser una guerrera”.

Su posición, sumada a las decisiones de Eleazar Gómez y Sergio Mayer Mori, terminó por empujar a Kim Shantal hacia la lista de posibles eliminados.

Estas decisiones dejaron clara la complejidad de la semana, marcada por ventajas limitadas, sanciones y maniobras internas que cada vez estrechan más el margen de acción. Cualquier movimiento puede modificar el rumbo de los concursantes que siguen en competencia.

Concursantes que continúan en La Granja VIP 2025:

Alfredo Adame

Kim Shantal

Alberto del Río “El Patrón”

César Doroteo “Teo”

Eleazar Gómez

La Bea

Sergio Mayer Mori

BB