Televisa vuelve a apostar por los remakes y esta vez planea revivir a uno de los personajes más emblemáticos y polémicos de su universo de telenovelas: “Teresa Chávez”, la célebre “hembra mala” cuya ambición desmedida marcó varias generaciones. De acuerdo con información reciente, la televisora ya se encuentra en pláticas con Danna para protagonizar esta nueva versión.

La cantante y actriz, quien comenzó su carrera en melodramas desde niña y más tarde se consolidó en series juveniles, podría regresar a los foros de Televisa luego de varios años enfocada en su música. El periodista Juan José Origel reveló en su programa “Con Permiso” (Unicable) que Danna es la candidata principal para encarnar a “Teresa” en este próximo proyecto.

“Danna va a interpretar… todavía no estamos muy seguros, pero ¿te acuerdas de la novela Teresa? Primero la hizo Maricruz Olivier, después Salma Hayek y luego Angelique Boyer”, comentó Origel, recordando la icónica trayectoria de esta protagonista marcada por la belleza, la inteligencia… y un profundo deseo de ascender socialmente a toda costa.

La noticia también llegó a oídos de Angelique Boyer, quien interpretó a “Teresa” en 2010 y no dudó en expresar su respaldo ante la posibilidad de que Danna tome la estafeta. “Estoy encantada. OMG sí, Danna, además imagínate que ella diga que sí”, declaró la actriz, emocionada por la idea de ver una nueva versión del melodrama que lanzó su carrera internacional.

El remake estaría nuevamente bajo la producción de Alberto Castro, responsable de la versión de 2010. Según fuentes cercanas, solo falta que Danna firme el contrato para que este esperado proyecto se ponga en marcha y comience a tomar forma. Si se concreta, la historia de la ambiciosa Teresa regresará a la pantalla, lista para conquistar a una nueva generación de espectadores.

