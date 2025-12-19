La Granja VIP 2025: Cómo van las votaciones para la final este domingo

La recta final de La Granja VIP está cada vez más cerca y, conforme se acerca el desenlace, en redes sociales comienzan a tomar fuerza los nombres de los participantes que cuentan con mayor respaldo del público. Solo uno de ellos logrará quedarse con el premio principal del reality.

La final ya tiene fecha

La gran final de La Granja VIP 2025 se celebrará el domingo 21 de diciembre, con una transmisión especial que iniciará a las 20:00 horas, tiempo del centro de México, a través de Azteca UNO. El programa también podrá seguirse vía streaming mediante Disney+ y las plataformas digitales de TV Azteca. En esta última gala, cinco celebridades competirán por última vez, pero únicamente una será nombrada ganadora de la temporada.

Participantes que siguen en competencia

Actualmente, seis concursantes continúan dentro del programa. Dos de ellos ya tienen su pase directo a la final:

Kim Shantal, quien se convirtió en la primera finalista tras ganar su duelo.

Alfredo Adame, quien aseguró su lugar al vencer recientemente a César Doroteo.

Por otro lado, cuatro participantes permanecen en riesgo de eliminación: Alberto del Río “El Patrón”, Eleazar Gómez, La Bea y César Doroteo “Teo”.

El premio en juego

El ganador de esta edición se llevará un premio de 2 millones de pesos mexicanos, incentivo que ha motivado a los famosos a mantenerse en competencia durante 10 semanas, enfrentando retos físicos y emocionales, además de vivir sin comodidades y realizar tareas propias del campo . A ello se suma el reconocimiento de haber superado a los 16 participantes originales que iniciaron el reality en octubre.

Tendencias de votación en redes sociales

En plataformas digitales ya se comienzan a marcar preferencias claras entre los seguidores del programa. Uno de los ejercicios más comentados es el sondeo realizado por la página Vaya Vaya, conocida entre los fans por la precisión de sus predicciones en galas anteriores.

Según la encuesta publicada el 14 de diciembre, Alfredo Adame lidera las preferencias con 45% de los votos, seguido por Eleazar Gómez, quien registra 35%. Más atrás aparecen Kim Shantal con 7%, La Bea con 6%, César Doroteo con 5% y Alberto “El Patrón” con apenas 2%.

El sondeo reunió 38 mil 191 votos, generó más de mil 500 comentarios y fue compartido 303 veces, cifras que reflejan el alto nivel de participación del público.

Aunque estos ejercicios no tienen carácter oficial, suelen ofrecer un panorama del sentir de la audiencia. Por ahora, la atención parece centrarse en los primeros lugares, con Adame y Eleazar como los nombres más fuertes, mientras que quienes registran menor apoyo podrían enfrentar un mayor riesgo conforme se acerca la final.

