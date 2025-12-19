Cinépolis: precios de la palomera y vasos coleccionables de Avatar 3

Regresa a las salas de cine: Avatar 3, cuyo título original es: “Avatar: Fire and Ash”, una de las películas más prometedoras de este año. Si estas pensando en ir a disfrutar de esta película, suma un recuerdo más a esta gran experiencia agregando tu palomera y vasos coleccionables de Avatar 3. ¡No te quedes sin los tuyos! A continuación, te compartimos los precios.

¿Cuánto cuestan las palomeras y los vasos de Avatar 3?

Cabe destacar que los precios pueden variar dependiendo del cine o lugar. Estos son los precios de las palomeras y los vasos coleccionables de Avatar 3:

Cinemex: combo "Para Compartir" con dos vasos coleccionables, palomitas grandes y refresco, aproximadamente 340 pesos.

Cinépolis: palomera con luz LED y palomitas, alrededor de 419 pesos; vaso coleccionable con bebida, aproximadamente 215 pesos.

¡No lo pienses más! y ver por tu vaso coleccionable y palomera de Avatar 3 lo antes posibles, ya que estarán disponibles desde el 18 de diciembre —día del estreno oficial de la película en México— y hasta agotar existencias.

¿De qué trata Avatar 3: Fuego y Ceniza?

Dirigida por el aclamado director de cine James Cameron, conocido por sus proyectos cinematográficos anteriores donde emplea alta tecnología e innovación.

“Avatar: Fire and Ash” es la tercer entrega de esta saga dirigida por Cameron, que desde el principio ha demostrado su compromiso por el séptimo arte, ya que alcanza un gran nivel en efectos especiales que más allá de ser una experiencia más en el cine deja cautivado al espectador.

La película sigue a la familia Sully tras la pérdida de Neteyam. Los protagonistas se enfrentarán a un nuevo y hostil clan Na'vi, el Pueblo de Ceniza, liderado por la feroz Varang. Este clan a través del fuego y la violencia, intensifica el conflicto en Pandora y explorando dilemas morales sobre la dualidad entre la naturaleza (Na'vi) y la codicia humana, con un fuerte enfoque en la supervivencia y nuevos aspectos del planeta.

