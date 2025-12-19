Denuncian maltrato animal en la Granja VIP

La Granja VIP se acerca a la gran final de este domingo 21 de diciembre. Sin embargo, a menos de una semana de que se devele al ganador o ganadora, uno de sus integrantes ha denunciado públicamente haber sido testigo de maltrato animal, lo que está siendo criticado en redes sociales.

Las denuncias fueron realzadas por Sergio Mayer Mori quien recientemente fue eliminado de la competición acusando a César Doroteo y La Bea de maltrato animal. La denuncia surgió luego de que circularan en redes sociales videos donde dichos participantes aparecen pateando a unos cerditos durante la grabación del reality show en una de las actividades de la competición.

En redes sociales, dichas imágenes han provocado una oleada de críticas de la audiencia exigiendo a la televisora una revisión de los lineamientos para los concursantes.

Esto aunado a los dichos de Mayer Mori al salir de la competición. El actor expresó a través de redes sociales la desaprobación por cómo trataron a los cerditos sus excompañeros de competencia. Estas fueron sus palabras: “Parecía que querían a los animales porque estaban las cámaras. Vi un video de cómo Bea y Teo están pateando a los puerquitos, todo mal”.

En las imágenes señaladas se puede ver a Teo retirando a un cerdo que intentaba comer mientras que Bea busco alejar a los cerdos con unas patadas y empujones. En redes sociales se cuestiona cómo la producción de La Granja VIP permitió que estas acciones ocurrieran sin resarcimiento de momento.

La situación por ello se encuentra tensa luego de que la gran final está programada para este domingo 21 de diciembre a las 20:00 horas a través de la transmisión de Azteca Uno. El encargado de anunciar al ganador del reality show será Adal Ramones, quien ha conducido toda la temporada.

Te puede interesar: Lista de conciertos en Guadalajara que están al 2x1 en Ticketmaster

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB