El día de ayer se llevó a cabo la cuarta noche de "Traición" en La Granja VIP. A casi un mes del inicio del reallity show, este es uno de los programas de entretenimiento más populares del año.

Luego de que la noche de Asamblea dejara una placa con 5 nominados por primera vez en la temporada, el polémico actor, Eleazar Gómez, ganó el duelo de nominados, asegurando su pase a la siguiente semana y obteniendo el derecho a salvar y traicionar a alguno de los otros 4 participantes.

Entre algunas circunstancias inesperadas, como la crisis de Lola Cortés, por la cual anunció el conductor, Adal Ramones, que ya estaba siendo atendida por especialistas; Eleazar decidió salvar a Manola Díez, dándole un pase directo a la semana 5, y traicionar a Jawy. Por lo que los granjeros que correrán el riesgo de ser eliminados mañana, domingo 9 de noviembre, son: Lola Cortés, Jawy, Alfredo Adame y Alberto del Río "El Patrón".

Los mejores memes que dejó la cuarta noche de Traición en La Granja VIP

Como ya es costumbre, la noche de Traición dejó una ola de reacciones y memes en redes sociales. A través de imágenes y posts virales, miles de usuarios han expresado sus opiniones y sentimientos respecto a lo ocurrido la noche del pasado viernes en La Granja VIP.

Algunos usuarios señalaron su inconformidad con Jawy y Eleazar en el reality show, pues "representan lo mismo".

Por otro lado, otros mencionaron lo molesto que es que Eleazar siga salvándose y permanezca dentro del reality.

Te puede interesar: Estadio Azteca podría tener a tres equipos para el torneo después del Mundial 2026

Los internautas también se quejaron del "pésimo trabajo" que hace Sergio Mayer Mori como capataz y que se nota que tiene influencia y preferencia con la producción.

La crisis de Lola llamó la atención de los usuarios, quienes se burlaron de ella y recordaron que en programas en los que ha sido jueza es extremadamente cruel con los participantes y ahora los papeles se han invertido.

Los internautas recordaron principalmente el rol de Lola en La Academia.

Otros señalaron cuanto "quieren" a todos los participantes, pues todos aportan para hacer el contenido del reality único.

Los usuarios aplaudieron lo entretenido que ha sido este programa hasta ahora.

Estos son los mejores memes de que dejó la cuarta noche de traición

Weee se dan cuenta que ELEAZAR se convirtió en la Gran Sorpresa de la Granja, ha sabido jugar bastante bien y eso muchos otros no lo soportan …. ME ENCANTA ❤️ #LaGranjaVIP pic.twitter.com/9MZ6pYpJAC— Edgardo Torres (@MrEdgardo100) November 8, 2025

Lolita en la academia: NUNCA muestres que pasa algo malo, el show continúa, eso es profesionalismo.



Lolita en la granja: Se retira en plena gala dejando su espacio en el sofá sin importarle el show. #LaGranjaVIP pic.twitter.com/qjyIvI7hqz— LaBicha BW (@LaBichaB) November 8, 2025

La manera en que Teo y la Bea al principio estaban fuertes y ahora son simples muebles de la granja haha �� #LaGranjaVIP #LaGranjaVIPMX

pic.twitter.com/NYGUnDMzz9— Adi ⭐️ (@adiserranohdz) November 8, 2025

Quiero que se largué Jawy nomás para ver a todas la perra dentro de la granja aver como lloran #LaGranjaVIP pic.twitter.com/GX45tAoxza— ALAN SUNSHINE �� (@zluxicat) November 8, 2025

Adal: Lola tiene una crisis y está con nuestros especialistas.

Los especialistas: #LaGranjaVIP pic.twitter.com/otwYbqDOcT— La Granja De La Jitomata (@LaChismosa247) November 8, 2025

La Granja si El Patron hubiera dicho:



"No pasa nada, fue un accidente, yo les ayudo a llevar el maíz"



#LaGranjaVIP pic.twitter.com/hT0KHB2nri— Turbo Factos (@Turbofactos) November 7, 2025

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB