El día de ayer se llevó a cabo la cuarta noche de "Traición" en La Granja VIP. A casi un mes del inicio del reallity show, este es uno de los programas de entretenimiento más populares del año.Luego de que la noche de Asamblea dejara una placa con 5 nominados por primera vez en la temporada, el polémico actor, Eleazar Gómez, ganó el duelo de nominados, asegurando su pase a la siguiente semana y obteniendo el derecho a salvar y traicionar a alguno de los otros 4 participantes.Entre algunas circunstancias inesperadas, como la crisis de Lola Cortés, por la cual anunció el conductor, Adal Ramones, que ya estaba siendo atendida por especialistas; Eleazar decidió salvar a Manola Díez, dándole un pase directo a la semana 5, y traicionar a Jawy. Por lo que los granjeros que correrán el riesgo de ser eliminados mañana, domingo 9 de noviembre, son: Lola Cortés, Jawy, Alfredo Adame y Alberto del Río "El Patrón".Como ya es costumbre, la noche de Traición dejó una ola de reacciones y memes en redes sociales. A través de imágenes y posts virales, miles de usuarios han expresado sus opiniones y sentimientos respecto a lo ocurrido la noche del pasado viernes en La Granja VIP.Algunos usuarios señalaron su inconformidad con Jawy y Eleazar en el reality show, pues "representan lo mismo".Por otro lado, otros mencionaron lo molesto que es que Eleazar siga salvándose y permanezca dentro del reality.Los internautas también se quejaron del "pésimo trabajo" que hace Sergio Mayer Mori como capataz y que se nota que tiene influencia y preferencia con la producción.La crisis de Lola llamó la atención de los usuarios, quienes se burlaron de ella y recordaron que en programas en los que ha sido jueza es extremadamente cruel con los participantes y ahora los papeles se han invertido.Los internautas recordaron principalmente el rol de Lola en La Academia.Otros señalaron cuanto "quieren" a todos los participantes, pues todos aportan para hacer el contenido del reality único.Los usuarios aplaudieron lo entretenido que ha sido este programa hasta ahora. * * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *OB