Esto debes saber sobre la proyección del concierto de Juan Gabriel en el Zócalo

El día de hoy Juan Gabriel volverá a conmover a las multitudes debido a la proyección en el Zócalo de la Ciudad de México de su icónico concierto en Palacio de Bellas Artes de 1990.

En un evento gratuito que está programado para las 20:00 horas, el Gobierno de la Ciudad de México y la plataforma de entretenimiento Netflix invitan a la presentación.

La proyección del concierto del Divo de Juárez y la Orquesta Sinfónico Nacional incluirá tomas nunca vistas.

El material inédito es parte del archivo personal del compositor y también forma parte de la serie de Netflix Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero, la cual ya está disponible en la plataforma.

El concierto de Juan Gabriel en el Palacio de Bellas Artes fue el primero de un artista de música popular en este recinto y se volvió un evento icónico en la cultura mexicana.

Además de la proyección del concierto, el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Cultura, colocó una muestra fotográfica en la estación del Metro Bellas Artes, otra en la glorieta del Ángel de la Independencia y una más en la Diana Cazadora.

