Ángela Aguilar revela fecha de boda a la iglesia con Nodal (VIDEO)

Hay un nuevo revuelo mediático sobre el tema Ángela Aguilar y Christian Nodal. Durante la gira Libre Corazón de la cantante en Estados Unidos se reveló una sorpresa. Ángela anunció que planea casarse con Christian Nodal por la iglesia en mayo.

"Vayan a mi boda, me voy a casar en mayo por la iglesia" dijo la artista en una firma de autógrafos con fanáticos. Uno de los seguidores de la artista preguntó si podría ser padrino, a lo que ella respondió: "A ver si te deja mi marido".

El clip de la revelación se viralizó en TikTok generando cientos de reacciones sobre el tema. Especialmente con respecto a la elección del mes. Entre los comentarios más hilarantes que se leen en redes sociales se encuentran los siguientes:

"Recuerda que en mayo a tu marido le da tiempo de muuuuuuuchas cosas"

"En mayo si se organiza Nodal hasta se divorcia.”“El 36 de mayo, porque Nodal hace de todo en mayo"

"Recuerda que para Nodal mayo es freezeriano, por ahí hasta con otras dos se casa y tiene gemelos"

Los comentarios hacen referencia a las declaraciones del propio Nodal, quien aseguró que el 8 de mayo terminó su relación con Cazzu, el 14 volvió a ver a Ángela, el 20 habló con los padres de ella y el 29 se casaron.

