Ángela Aguilar revela fecha de boda a la iglesia con Nodal (VIDEO)

Hay un nuevo revuelo mediático sobre el tema Ángela Aguilar y Christian Nodal. Durante la gira Libre Corazón de la cantante en Estados Unidos se reveló una sorpresa. Ángela anunció que planea casarse con Christian Nodal por la iglesia en mayo."Vayan a mi boda, me voy a casar en mayo por la iglesia" dijo la artista en una firma de autógrafos con fanáticos. Uno de los seguidores de la artista preguntó si podría ser padrino, a lo que ella respondió: "A ver si te deja mi marido". El clip de la revelación se viralizó en TikTok generando cientos de reacciones sobre el tema. Especialmente con respecto a la elección del mes. Entre los comentarios más hilarantes que se leen en redes sociales se encuentran los siguientes:Los comentarios hacen referencia a las declaraciones del propio Nodal, quien aseguró que el 8 de mayo terminó su relación con Cazzu, el 14 volvió a ver a Ángela, el 20 habló con los padres de ella y el 29 se casaron.