Jueves, 04 de Junio 2026

LO ÚLTIMO DE Entretenimiento

Entretenimiento |

Cazzu continúa triunfando y llega a Netflix con "Risa y la cabina del viento"

La cantante sorprendió a sus seguidores con su papel en el filme al mostrar una faceta completamente distinta a la de los escenarios

Por: SUN .

Dirigida por Juan Cabral, la película marca el salto de la intérprete de

Dirigida por Juan Cabral, la película marca el salto de la intérprete de "Con Otra" a la pantalla grande. ESPECIAL / IG / @cazzu / NETFLIX

Mientras continúa conquistando escenarios, Cazzu suma un nuevo logro a su carrera. La cantante debutó recientemente como actriz en Risa y la cabina del viento, cinta que ya llegó a streaming.

Como parte de las novedades de junio, Netflix incluyó la cinta en la que participa la argentina en su catálogo y desde este miércoles 3 de junio ya está disponible en México y Latinoamérica.

La producción, dirigida por Juan Cabral, marca el salto de la intérprete de "Con Otra" a la pantalla grande y la reúne con reconocidos actores argentinos como Diego Peretti, Joaquín Furriel y Elena Romero.

¿De qué trata la película?

La historia sigue a Risa, una pequeña de 10 años, que, tras la pérdida de su padre, descubre una misteriosa cabina telefónica con la que puede comunicarse con los muertos.

Lee: Los dos estrenos que no te puedes perder hoy en Netflix

A partir de ese hallazgo, la niña inicia un emotivo viaje que la llevará a enfrentar el duelo, descubrir secretos familiares y buscar una nueva conexión con su pasado.

En la trama, Cazzu interpreta a Sara, la madre de la niña protagonista, papel con el que sorprendió a sus seguidores al mostrar una faceta completamente distinta a la de los escenarios.

Puedes ver el tráiler aquí:

     

El filme ganó premios en festivales de cine internacionales

Antes de su llegada al streaming, Risa y la cabina del viento ya había llamado la atención de la crítica en Argentina. Obtuvo los premios a Mejor película y Mejor director para en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata; además de recibir el premio del Público en el Festival La Fiesta del Cine de Francia.

El estreno de la película coincide con uno de los mejores momentos para Cazzu. Y es que; la llamada "Jefa" continúa recorriendo distintos países con su Latinaje en Vivo, tour con el que ha agotado boletos y se ha convertido en la más exitosa de su carrera.

Lee: Conoce todos los promocionales de "Amos del Universo" y sus precios en Cinépolis

AL

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones