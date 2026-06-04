Mientras continúa conquistando escenarios, Cazzu suma un nuevo logro a su carrera. La cantante debutó recientemente como actriz en Risa y la cabina del viento, cinta que ya llegó a streaming.Como parte de las novedades de junio, Netflix incluyó la cinta en la que participa la argentina en su catálogo y desde este miércoles 3 de junio ya está disponible en México y Latinoamérica.La producción, dirigida por Juan Cabral, marca el salto de la intérprete de "Con Otra" a la pantalla grande y la reúne con reconocidos actores argentinos como Diego Peretti, Joaquín Furriel y Elena Romero.La historia sigue a Risa, una pequeña de 10 años, que, tras la pérdida de su padre, descubre una misteriosa cabina telefónica con la que puede comunicarse con los muertos.A partir de ese hallazgo, la niña inicia un emotivo viaje que la llevará a enfrentar el duelo, descubrir secretos familiares y buscar una nueva conexión con su pasado.En la trama, Cazzu interpreta a Sara, la madre de la niña protagonista, papel con el que sorprendió a sus seguidores al mostrar una faceta completamente distinta a la de los escenarios.Puedes ver el tráiler aquí: Antes de su llegada al streaming, Risa y la cabina del viento ya había llamado la atención de la crítica en Argentina. Obtuvo los premios a Mejor película y Mejor director para en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata; además de recibir el premio del Público en el Festival La Fiesta del Cine de Francia.El estreno de la película coincide con uno de los mejores momentos para Cazzu. Y es que; la llamada "Jefa" continúa recorriendo distintos países con su Latinaje en Vivo, tour con el que ha agotado boletos y se ha convertido en la más exitosa de su carrera.AL