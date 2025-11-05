¡Atención cinéfilos! Cinépolis se prepara para comenzar noviembre con los mejores estrenos que podrían convertirse en tu próxima película favorita.

Desde un largometraje que ganó un premio en la pasada edición del Festival Internacional de Guadalajara, hasta una cinta con actores de primera como lo son Jennifer Lawrence y Robert Pattinson.

Acompañanos a descubrir las mejores historias que llegan a Cinépolis el próximo 6 de noviembre.

Mátate, amor

Protagonizada por la ganadora al Oscar, Jennifer Lawrence y el actor, Robert Pattinson, "Mátate, amor" llega a Cinépolis con la historia de Grace y su pareja Jackson, quienes se instalan en una antigua casa ubicada en una remota zona rural de Montana, con la esperanza de iniciar una nueva vida. Mientras Grace se propone escribir la Gran Novela Americana, la pareja celebra la llegada de su primer hijo.

Pero la aparente calma pronto se quiebra: Jackson pasa largas temporadas fuera, de forma cada vez más sospechosa, y las tensiones de la vida doméstica comienzan a consumir a Grace, a medida que su mente se fractura, la línea entre realidad y obsesión se difumina, desatando un espiral de caos y destrucción que amenaza con arrasarlo todo.

Sorda

La cinta española "Sorda" de Eva Libertad, fue galardonada con el premio Latin American Critics' Award for European Films del Festival Internacional de Guadalajara (FICG) en su edición 40, esta cinta narra la historia de Ángela, una mujer no oyente y su pareja, Héctor, quien sí escucha, ambos esperan a su primera hija; durante el embarazo Ángela tendrá que cargar con los miedos de su familia sobre que la pequeña nazca sorda, además de las expectativas de la sociedad de cómo debe verse la maternidad, en un contexto donde no parece haber espacio para ella.

La película hace una crítica a la necesidad de trabajar por espacios más incluyentes, para no invisibilizar a las personas con discapacidad, "Sorda" nos presenta diversos escenas que reafirma la exclusión social que enfrenta Ángela, pues a pesar de ser literalmente la embarazada y saber leer los labios no es a ella a quienes se dirigen los doctores, todos hablan a través de Hector.

Cuando su hija Ona nace, Ángela y Héctor tendrán que aprender nuevas formas de llevar su relación, lo que antes pareciera algo relativamente fácil gracias a que Héctor renunciara casi por completo a los espacios de escucha, ahora pareciera haber una línea que divide al mundo oyente y a el que no.

Otros estrenos de Cinépolis el 6 de noviembre

Depredador: Tierras salvajes

Un buen ladrón

El gran premio a toda velocidad

La leyenda del flautista de Hamlet

Re estreno – Crepúsculo

