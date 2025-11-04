Director de Miss Universo México revela si Fátima Bosch seguirá en el certamen

Fátima Bosch, representante de México en el certamen internacional Miss Universo 2025, se vio envuelta en una controversia luego de ser víctima de agresión verbal por parte de Nawat Itsaragrisil , organizador y vicepresidente de la región oriental del concurso.

La concursante originaria de Tabasco, quien actualmente se encuentra en Bangkok, Tailandia, participando en la 74ª edición de Miss Universo, habría sido atacada verbalmente por el director de Miss Universo Tailandia tras negarse a grabar un video promocional del país anfitrión.

De acuerdo con lo difundido en redes sociales, Itsaragrisil habría reprendido agresivamente a Fátima, acusándola de incumplir con su parte del material promocional, llamándola “estúpida” y ordenando a seguridad que la retiraran de la sala.

Según el testimonio de la propia Miss México, la situación escaló hasta el punto en que el organizador le gritó “¡cállate!” frente a las demás concursantes , lo que calificó como una falta de respeto e inaceptable, motivo por el cual decidió abandonar el lugar.

Tras el incidente, Fátima Bosch se presentó ante los medios y a través de sus redes sociales para confirmar los insultos y denunciar la actitud del empresario tailandés .

En redes, muchos usuarios expresaron preocupación por el futuro de la mexicana dentro del certamen; sin embargo, el director de Miss Universo México desmintió los rumores y aseguró que Bosch continúa oficialmente en la competencia.

Asimismo, la representante mexicana publicó un mensaje en el que reafirmó su compromiso con Miss Universo, además de compartir un mensaje de empoderamiento femenino, resaltando la importancia de que las mujeres no guarden silencio ante situaciones de violencia o abuso.

Por su parte, Itsaragrisil emitió una disculpa pública, aunque sus declaraciones generaron opiniones divididas. Durante una transmisión posterior, el directivo abordó el tema que provocó el escándalo internacional, asegurando que no buscó incomodar a nadie, pero sin mencionar directamente a Fátima Bosch.

