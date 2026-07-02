La Casa de los Famosos 2026: cuándo se estrena la 4ta temporada

La espera está por terminar para los seguidores de La Casa de los Famosos México. Televisa confirmó la fecha de estreno de la cuarta temporada y ya comenzaron las revelaciones del equipo de conducción, mientras las filtraciones sobre los posibles habitantes mantienen la expectativa al máximo.

Uno de los reality shows más exitosos de la televisión mexicana está listo para regresar. La Casa de los Famosos México 4 llegará con una nueva edición que promete volver a dominar la conversación en redes sociales, reunir a celebridades de distintos ámbitos del espectáculo y mantener a millones de espectadores pendientes de cada nominación, alianza y polémica.

Además del anuncio de su estreno, la producción ya dio a conocer cómo será la presentación de su equipo de conductores y cuándo se revelarán los nuevos integrantes que convivirán dentro de la casa más famosa del país.

¿Cuándo se estrena La Casa de los Famosos México 4?

La cuarta temporada de La Casa de los Famosos México comenzará el próximo domingo 26 de julio, apenas unos días después de la Final de la Copa Mundial 2026. El estreno podrá seguirse a partir de las 20:30 horas a través del Canal de Las Estrellas y la plataforma de streaming ViX, donde los seguidores también podrán mantenerse al tanto del desarrollo del programa.

Con este regreso, Televisa busca repetir el éxito alcanzado por las temporadas anteriores, las cuales se convirtieron en tendencia prácticamente todos los días gracias a las discusiones, estrategias y momentos inesperados protagonizados por los habitantes.

Galilea Montijo volverá a encabezar la conducción

La producción confirmó que Galilea Montijo regresará como la conductora principal del reality, consolidándose como uno de los rostros más representativos del programa. Además, esta temporada contará con apariciones especiales de exhabitantes, entre los que destacan:

Guana.

Abelito.

Aldo de Nigris.

Mario Bezares.

Y otros participantes de ediciones anteriores.

Su presencia buscará aportar análisis, comentarios y reacciones sobre todo lo que ocurra dentro de la casa. Mientras tanto, los nombres de los habitantes continúan siendo uno de los secretos mejor guardados de la producción.

Los famosos que suenan para entrar a la casa

Aunque Televisa aún no confirma oficialmente a los participantes, diversas filtraciones han comenzado a circular en redes sociales y medios especializados.

Entre los nombres que más han llamado la atención aparecen:

Yahir. Cynthia Klitbo. Emiliano Aguilar. Karina Torres. Omar Chaparro. Tammy Parra. Susana Zabaleta. Ale Ríos. Lalo España. Aristeo Cázares. Daniela Luján. Aldo Rendón. Cry. Sylvia Pasquel. Consuelo Duval. Gaby Platas. Mariana Ávila. Marco Fabián. Armando Hernández. Salvador Zerboni. Alberto Agnesi. Gaby Goldsmith. Sissi Fleitas. Adriano Zendejas. Valentina Buzzburro. Flor de Saracho. Gary Centeno. Irlanda Valenzuela. Carlos Said. Raúl Coronado. Georgina. Frida Araujo.

Es importante señalar que estos nombres corresponden únicamente a filtraciones y rumores, por lo que habrá que esperar a los anuncios oficiales para conocer quiénes serán los habitantes definitivos.

¿Por qué sigue siendo uno de los realities más populares?

FACEBOOK/LACASADELOSFAMOSOS

Desde su primera edición, La Casa de los Famosos México se convirtió en un fenómeno televisivo y digital. La convivencia permanente entre celebridades, las nominaciones, las alianzas estratégicas y la transmisión continua han hecho que millones de personas sigan diariamente lo que ocurre dentro de la casa.

A ello se suma la intensa conversación que genera en plataformas digitales, donde los seguidores comentan cada discusión, cada prueba y cada eliminación prácticamente en tiempo real.

Lo que debes saber sobre el estreno

Estos son los puntos más importantes de la nueva temporada:

Estreno: domingo 26 de julio de 2026.

Horario: 20:30 horas.

Transmisión: Canal de Las Estrellas y ViX.

Conductora principal: Galilea Montijo.

Habrá participaciones especiales de exhabitantes como Mario Bezares, Guana, Abelito y Aldo de Nigris.

Los participantes oficiales aún no han sido confirmados.

Con una fecha de estreno definida y el inicio de las revelaciones sobre su equipo de conducción, La Casa de los Famosos México 4 comienza a generar el ambiente previo a uno de los programas más esperados del año.

Mientras la producción continúa guardando el secreto sobre los habitantes oficiales, las filtraciones y especulaciones mantienen atentos a los seguidores del reality, quienes esperan conocer qué celebridades aceptarán el reto de vivir bajo vigilancia permanente.

Todo apunta a que, una vez más, Televisa apostará por una mezcla de figuras consolidadas, personalidades virales y nuevos rostros del entretenimiento para convertir la cuarta temporada en uno de los eventos televisivos más comentados de 2026.

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