HBO Max continúan sorprendiendo a sus suscriptores con historias originales y nuevos contenidos que estamos seguros no te puedes perder, este fin de semana, del 3 al 5 de julio, la plataforma de streaming prepara el estreno terrorífico de “La Posesión de la Momia” y la continuación de la serie “La Casa del Dragón” del universo de “Juego de Tronos”.

Prepara tus palomitas y acompáñanos a descubrir de qué tratan estos estrenos.

“La Posesión de la Momia” llega a HBO Max el 3 de julio

Lo que comienza como un viaje familiar a Egipto se transforma en una auténtica pesadilla. Durante la visita, la pequeña Katie desaparece sin dejar rastro en pleno desierto, dejando a su familia sumida en el dolor y obligándola a aprender a vivir con una pérdida que parecía definitiva.

Ocho años después ocurre lo impensable: la niña es hallada con vida dentro de un antiguo sarcófago, en un estado tan inquietante que deja claro que sobrevivió a una experiencia aterradora. Aunque el reencuentro llena de esperanza a la familia Cannon, pronto descubren que Katie ya no es la misma. Una presencia oscura parece haberse apoderado de ella, desatando una serie de sucesos aterradores que pondrán en peligro a todos los que la rodean.

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“La Casa del Dragón” episodio 3 se estrena en HBO Max el 5 de julio

“La Casa del Dragón" continúa elevando la tensión en su tercera temporada, cuyos nuevos episodios pueden verse exclusivamente a través de la plataforma de streaming HBO Max, por lo que es necesario contar con una suscripción activa para seguir la historia.

Advertencia: este texto contiene spoilers del segundo episodio de la temporada 3.

El capítulo 2 arranca con las consecuencias de la Batalla del Gaznate, un enfrentamiento que deja un duro golpe para el bando negro. Durante el combate, Jacaerys Velaryon pierde la vida junto a su dragón, Vermax, una tragedia que destroza a Rhaenyra Targaryen y alimenta su deseo de cobrar venganza mientras reorganiza a sus aliados para continuar la guerra.

Mientras tanto, en King's Landing, el panorama se vuelve cada vez más complicado para Aegon II Targaryen y el Consejo Verde. La ausencia de Aemond Targaryen y del imponente dragón Vhagar deja la capital en una posición vulnerable, agravada por las disputas internas que debilitan aún más su defensa.

Rhaenyra no deja pasar la oportunidad y, con el respaldo de Daemon Targaryen y sus seguidores, lanza una ofensiva contra la capital . La estrategia resulta un éxito: King's Landing cae prácticamente sin ofrecer resistencia, permitiendo que la reina recupere el Trono de Hierro.

Sin embargo, al entrar al castillo descubre que el único miembro importante que permanece allí es Otto Hightower, quien seguía prisionero tras haber sido destituido como Mano del Rey. Convencida por Daemon de enviar un contundente mensaje de autoridad, Rhaenyra ordena su ejecución frente a sus seguidores y, tras la decapitación, toma oficialmente posesión del Trono de Hierro.

El episodio concluye con un impactante momento: Alicent Hightower llega al castillo solo para descubrir que la mujer en quien alguna vez creyó poder confiar acaba de ordenar la muerte de su propio padre, dejando el conflicto entre ambas en un punto de no retorno.

CORTESIA/ HBO Max Latinoamérica

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