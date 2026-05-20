Basada en los libros infantiles de la afamada escritora nórdica Camilla Läckberg, la película sueca Súper Charlie llega a las salas de cine comercial.

Súper Charlie. ESPECIAL/DARK SIDE DISTRIBUTION.

Wille es un niño de diez años, quien siempre ha soñado en convertirse en superhéroe y acabar con criminales junto a su padre policía. Sin embargo, su sueño se ve truncado con el nacimiento de su hermanito Charlie.

El pequeño Wille descubre que no sólo ha perdido toda la atención de sus padres, sino que su nuevo hermano ¡tiene superpoderes!

Súper Charlie. ESPECIAL/DARK SIDE DISTRIBUTION.

Mientras Wille intenta adaptarse a la llegada del bebé más extraordinario del mundo, un misterioso villano amenaza con poner en peligro a toda la ciudad.

Ahora, los dos hermanos deberán dejar a un lado sus celos y aprender a trabajar juntos, porque cuando el peligro aparece, incluso el héroe más pequeño puede ser súper.

Súper Charlie ganó el premio Miniminci en la Semana Internacional de Cine de Valladolid, con el que se reconoce el cine para niños y adolescentes.

Súper Charlie. ESPECIAL/DARK SIDE DISTRIBUTION.

Súper Charlie

(Super-Charlie)

De Jon Holmberg.

Suecia, 2024.

XM