Cazzu ha dado mucho de qué hablar no solo por el éxito de su gira Latinaje que vive su parte final, sino por lo que ha dicho en sus shows sobre su vida como mamá soltera, así como sobre su estilo sexy de vestir y su cuerpo.

Aunque la cantante argentina, expareja del mexicano Christian Nodal, ha evitado a toda costa pronunciar el nombre de su ex, más ahora que lo tiene prohibido legalmente, sus palabras han tenido eco en las redes, donde sus fans le ponen nombre y apellido.

Cazzu invita a las mujeres a aceptar sus cuerpos

Eso pasó con un mensaje que compartió en concierto, donde pidió a las mujeres que aceptaran su cuerpo tal y como es y que no hicieran caso a las críticas, así como le pasa a ella, pues aunque ciertas personas critiquen sus faldas tan cortas y su celulitis, ella no deja de usarlas.

"En esos programas en los que hablan mal y dicen 'su pantalón está muy cortito, tiene mucha celulitis'...así somos y nos va bien", dijo.

Pero cuando la euforia estalló fue cuando agregó: "Nada de andar metiéndose cosas raras", y señaló las caderas y diferentes partes del cuerpo, lo que para algunos fue una referencia a Ángela Aguilar y la versión que asegura utiliza esponjas, rellenos o fajas levanta-glúteos.

Cazzu prosiguió con una reflexión sobre la aceptación al cuerpo y a no lastimarlo solo por darle gusto a la gente.

"Yo tengo unas cachas bastante grandes y están llenas de cosas, y digo 'me voy a poner una media'... yo soy así, yo tengo mis imperfecciones, somos muy parecidas, ¡quiéranse, quiéranse como son, quieran sus cuerpos, respeten sus cuerpos!, no hagan caso a los comentarios para no lastimarse, para no lastimar su cuerpo, cuídense chicas, cuiden su salud", expresó.

¿Sus comentarios hicieron referencia a Ángela Aguilar?

Desde hace tiempo, internautas se han percatado de que la hija de Pepe Aguilar probablemente utiliza relleno en las caderas durante sus presentaciones, para dar una apariencia más voluminosa.

No obstante, Ángela ha declarado que nunca ha utilizado este tipo de relleno, sino que, según sus palabras, su figura voluptuosa aparece y desaparece es porque “aún no se termina de desarrollar”, y que cuando sube de peso le crecen ciertas partes del cuerpo.

Por esta razón, los fanáticos de Cazzu relacionaron sus comentarios durante su concierto, con la supuesta silueta simulada de Ángela. Aunque, en realidad, la cantante argentina parece referirse a las operaciones estéticas a las que cientos de mujeres se someten para cambiar su cuerpo.

Con información de SUN.

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