Kristin Cabot rompe el silencio tras escándalo de la 'kisscam' de Coldplay

El pasado 16 de julio, Kristin Cabot, directora de Recursos Humanos de la empresa Astronomer, y Andy Byron, exdirector ejecutivo de la misma compañía, se convirtieron en el centro de atención luego de ser captados en actitud cercana durante un concierto de Coldplay, hecho que rápidamente desató una ola de comentarios en redes sociales.

El episodio ocurrió cuando Chris Martin, vocalista de la banda británica Coldplay, activó la tradicional dinámica de la “kiss cam”, una práctica poco habitual en los conciertos del grupo. En ese momento, las cámaras enfocaron a Byron y Cabot, quienes, visiblemente sorprendidos por la exposición pública, reaccionaron cubriéndose el rostro y apartándose de inmediato, una conducta que no pasó desapercibida entre los asistentes ni entre los usuarios de plataformas digitales.

Esta actitud, junto con el comentario en tono de broma del cantante —"O están teniendo una aventura, o solo son muy tímidos"—, desató todo tipo de conjeturas tanto entre el público presente como en redes sociales.

El acontecimiento provocó que Kristin solicitara su renuncia y el divorcio de su entonces pareja, mientras que Andy Byron fue despedido de Astronomer.

Kristin Cabot habla por primera vez tras escándalo con exCEO de Astronomer

Por lo anterior, Kristin Cabot dio sus primeras palabras desde aquel acontecimiento, donde señaló que fue "un error cliché" por el cual asumió "la responsabilidad".

"Fue un error cliché después de unos cócteles de tequila. Tomé una mala decisión. Asumí la responsabilidad y renuncié a mi carrera por ello. Ese es el precio que elegí pagar", expresó Cabot en una entrevista con The New York Times.

Aunado a ello, explicó la causa de su renuncia de Astronomer. "No podía imaginar cómo podría ser jefa de Recursos Humanos siendo el hazmerreír de la gente".

Finalmente, reveló que recibió amenazas de muerte tras el escándalo. "Quiero que mis hijos sepan que puedes cometer errores, y que realmente puedes equivocarte. Pero no tienes que ser amenazado con morir".

