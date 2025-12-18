Recientemente, la cantante e influencer Yeri Mua, denunció públicamente haber vivido una experiencia incómoda mientras se encontraba en “La Casita” , un espacio especial del show donde el artista puertorriqueño invita a distintas personalidades.

Aunque en un inicio no reveló identidades, las especulaciones de los usuarios en redes sociales rápidamente apuntaron hacia una reconocida actriz mexicana: Carolina Miranda.

¿Quién es Carolina Miranda?

Carolina Miranda Olvera, es una actriz y modelo mexicana nacida el 25 de junio de 1990 en Irapuato, Guanajuato.

Su incursión en el medio artístico comenzó tras ser coronada Nuestra Belleza Guanajuato 2011, título que le abrió las puertas a la televisión mexicana.

Debutó como actriz en 2012 en la telenovela Los Rey, de TV Azteca, interpretando a "Fina". Sin embargo, el papel que marcó un antes y un después en su carrera fue el de "Vicenta Acero" en Señora Acero , producción de Telemundo que le dio proyección internacional, especialmente en Estados Unidos y América Latina.

Asimismo, entre otros de sus proyectos más destacados se encuentran ¿Quién mató a Sara?, exitosa serie de Netflix donde dio vida a "Elisa Lazcano"; Perfil falso, producción colombiana en la que interpretó a "Camila Román"; y La mujer del diablo, serie de ViX+ donde encarnó a "Natalia Vallejo".

En cine, ha participado en títulos como Todas menos tú y El hilo rojo. Además, en 2015 formó parte de la cuarta temporada del reality show La Isla , de TV Azteca.

En 2025, se convirtió en la primera mexicana en recibir el premio Mejor Logro Individual en Idioma No Inglés – Actriz en los Premios Gracie. Ese mismo año fue nominada al Emmy Internacional en la categoría de Mejor Actuación Femenina por su papel de "Esmeralda" en la serie Mujeres asesinas.

La denuncia de Yeri Mua en "La Casita" de Bad Bunny

Este martes 16 de diciembre, Yeri Mua asistió como invitada al quinto concierto de Bad Bunny en el Estadio GNP de la Ciudad de México.

La creadora de contenido apareció en "La Casita" junto a figuras como Samadhi Zendejas y Zuria Vega, mientras el "Conejo Malo" interpretaba algunos de sus éxitos.

Horas después del show, la influencer utilizó sus redes sociales para denunciar que su experiencia no fue tan agradable debido al comportamiento de "una mujer que se encontraba a su lado".

En una historia en Instagram dio más detalles de lo ocurrido durante el concierto: "Manas, esa vieja de cabello chino, durante todo el concierto de Bad Bunny se la pasó empujándome y metiéndome el pie para que me cayera. No sé cuál era su problema".

Aunque Yeri Mua aclaró que Samadhi Zendejas se portó muy bien con ella, lanzó un mensaje directo contra Miranda, sin mencionarla por nombre.

Si bien Yeri Mua nunca mencionó la identidad de la persona a la que acusó, sus publicaciones no pasaron desapercibidas. Usuarios en redes sociales comenzaron a analizar las imágenes compartidas por la influencer y señalaron que la mujer mostrada sería Carolina Miranda, lo que desató una ola de comentarios.

