¿Por qué le cambió la voz a Selena Gómez? La cantante rompe el silencio

Selena Gómez reveló recientemente en una transmisión en vivo en sus redes sociales el motivo del por qué su voz suena diferente en diversos momentos. Esto se debe a que ha sido cuestionada por ello en varias ocasiones, y decidió por fin hablar al respecto.

La voz de la artista ha presentado cambios y variaciones en su tono de voz, notándose actualmente un poco más aguda en comparación con otras etapas de su vida. Los internautas y sus fans observaron estos cambios de tono de Selena en diferentes entrevistas y apariciones públicas.

La cantante hizo una dinámica de preguntas y respuestas en un live de Instagram con sus seguidores, cuando uno de ellos la cuestionó directamente sobre el cambio en su voz.

“ Sí, me han hecho esta pregunta varias veces, lo de la voz(…) no hay excusa, realmente no me importa" . Gómez detalló que a veces experimenta molestias físicas que afectan su voz: " Me pasa algo raro. A veces mi garganta se inflama un poco por dentro, eso es todo. Eso es lo que hay".

Selena no precisó si esta situación está relacionada con su batalla contra el Lupus u otra condición médica específica. Posteriormente, agradeció la honestidad de sus seguidores y el apoyo que le brindan durante este tipo de encuentros en vivo.

¿Cuáles son los problemas de salud de Selena Gómez

En 2015, Gómez reveló que fue diagnosticada con Lupus, una enfermedad autoinmune crónica en la que el sistema inmunológico ataca por error tejidos sanos, lo que provoca inflamación y puede afectar la piel, las articulaciones, los órganos internos, el corazón y otros sistemas del cuerpo.

¿Cuáles son los síntomas del Lupus?

Este padecimiento puede causar síntomas como sarpullidos en forma de mariposa, dolor articular, fatiga, fatiga vocal, ronquera por inflamación de las cuerdas vocales o la laringe, así como una disminución en la intensidad de la voz, cambios que pueden ser temporales o crónicos.

Como parte de su tratamiento, Selena se sometió a quimioterapia. Además, ha hablado abiertamente sobre otros problemas de salud, como artritis, común en adultos mayores, y trastornos de salud mental, entre ellos ansiedad, depresión y trastorno bipolar.

En redes sociales circulan diversos videos que comparan su voz a lo largo de los años, mostrando una entrevista de 2015 para Marie Claire, donde se le escucha con un tono más grave, frente a apariciones, en las que su voz suena más delicada.

