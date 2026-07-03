El actor sueco Kjell Nilsson, recordado por interpretar al imponente villano Lord Humungus en la película "Mad Max 2", falleció a los 76 años tras una batalla de cuatro años contra una enfermedad renal.

La noticia fue confirmada por su representante, Chris Carbaugh, quien informó al medio TMZ que el actor murió el jueves en Queensland, Australia, rodeado de su familia.

Antes de dedicarse a la actuación, Nilsson destacó como levantador de pesas de nivel olímpico, una preparación física que resultó determinante para obtener el papel de Lord Humungus, el intimidante líder de una banda de saqueadores en "Mad Max 2" , cinta conocida en Estados Unidos como "The Road Warrior" (en español, "El guerrero de la carretera").

Gracias a su imponente presencia, el personaje, oculto tras una característica máscara metálica, se convirtió en uno de los antagonistas más recordados de la franquicia protagonizada por Mel Gibson y dirigida por George Miller.

Aunque participó en otras producciones cinematográficas, Nilsson alcanzó el mayor reconocimiento por su trabajo en "Mad Max 2". De acuerdo con Carbaugh, el actor siempre mantuvo una estrecha relación con los seguidores de la saga y se entregó por completo a la construcción de su personaje.

Su representante también lo describió como una persona generosa que inspiró a numerosas personas durante su carrera como entrenador de pesas, faceta que desarrolló paralelamente a su trabajo en el cine.

¿Quién fue Kjell Nilsson?

Nacido en Suecia en 1949, Kjell Nilsson emigró a Australia, donde desarrolló gran parte de su carrera deportiva y artística.

Además de "Mad Max 2", apareció en películas como "Crocodile Dundee" y "Howling III", aunque ninguna de ellas alcanzó el impacto cultural de su interpretación como Lord Humungus, personaje que permanece como uno de los villanos más emblemáticos de la historia del cine posapocalíptico.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

