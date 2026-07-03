Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): Este fin de semana será una excelente oportunidad para dejar atrás pendientes que venían ocupando tu atención y disfrutar de una mayor sensación de tranquilidad. También podrían surgir propuestas inesperadas que despertarán tu interés, pero convendrá analizarlas sin prisas antes de tomar una decisión. En el plano social, los encuentros espontáneos y las conversaciones inspiradoras podrían abrirte la puerta a nuevas ilusiones. Atrévete a explorar opciones diferentes y descubrirás oportunidades que no habías considerado.

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Búfalo o Buey (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): Durante este fin de semana sentirás que avanzar con paciencia y constancia dará mejores resultados que intentar apresurar las cosas. Será un buen momento para atender responsabilidades pendientes y también para recibir el reconocimiento de alguien que ha valorado tu dedicación. Reserva tiempo para descansar y recuperar energías, ya que la calma será tu mejor aliada. Mantener tu equilibrio te permitirá cerrar estos días con satisfacción.

Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): El fin de semana despertará tu deseo de romper con la rutina y probar experiencias diferentes. Podrían presentarse retos que pondrán a prueba tu creatividad y tu capacidad para reaccionar con seguridad, pero sabrás salir adelante. También será un excelente momento para planear nuevos proyectos o aventuras que te motiven. Confía en tus decisiones, porque podrías avanzar mucho más de lo que imaginas.

Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): Estos días favorecerán el acercamiento con personas que te brindan tranquilidad y apoyo emocional. Si existe alguna diferencia reciente con alguien, el fin de semana ofrecerá la oportunidad perfecta para aclararla mediante una conversación sincera. Los momentos sencillos, compartidos con quienes aprecias, devolverán armonía a tu estado de ánimo. Escuchar con empatía fortalecerá relaciones importantes.

Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): Aunque el fin de semana traerá varios compromisos, sabrás organizarte para atender lo más importante sin descuidar tu bienestar. Además, una noticia o confirmación impulsará un proyecto que parecía avanzar lentamente. También habrá espacio para actividades recreativas que renovarán tu entusiasmo. Administrar bien tu tiempo hará que aproveches al máximo cada oportunidad.

Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): Este fin de semana tu intuición estará especialmente afinada, permitiéndote comprender situaciones que otros pasarán por alto. Una coincidencia llamativa podría despertar tu curiosidad e impulsarte a descubrir algo que captará por completo tu atención. También necesitarás momentos de tranquilidad para ordenar tus ideas y conectar contigo. Confiar en tu capacidad de análisis te ayudará a encontrar respuestas valiosas.

Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): La energía del fin de semana te impulsará a salir de la rutina y buscar experiencias que despierten tu entusiasmo. Será un excelente momento para ampliar tu círculo social, conocer personas afines y disfrutar de planes improvisados. Las reuniones y actividades compartidas dejarán recuerdos muy agradables. Tu espíritu aventurero será la clave para vivir momentos inolvidables.

Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): Este fin de semana favorecerá las actividades que estimulan tu creatividad y te ayudan a conectar con tu bienestar emocional. Además, una demostración de cariño reforzará el vínculo con alguien especial y te hará sentir muy valorado . Aprovecha los momentos de calma para desconectarte de las preocupaciones y disfrutar del presente. Encontrarás alegría en los pequeños detalles.

Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): El fin de semana llegará con sorpresas que pondrán a prueba tu ingenio de la mejor manera. Gracias a tu creatividad encontrarás soluciones originales para resolver situaciones que parecían complicadas. Incluso podrías cambiar de planes a último momento y descubrir que esa decisión resulta mucho más divertida de lo esperado. Mantén una actitud abierta y todo jugará a tu favor.

Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): Aprovecha este fin de semana para revisar con calma algunos detalles antes de cerrar asuntos importantes. Escuchar consejos o puntos de vista diferentes enriquecerá tus decisiones y te permitirá obtener mejores resultados. También será un buen momento para bajar el ritmo y dedicar tiempo a actividades que te ayuden a relajarte. Flexibilizar tus expectativas hará que todo fluya con mayor facilidad.

Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): Estos días serán ideales para compartir tiempo con personas que disfrutan de tu compañía y fortalecer lazos afectivos. Tu disposición para colaborar o brindar apoyo marcará una diferencia importante para alguien cercano. Además, el ambiente será perfecto para disfrutar de reuniones tranquilas y conversaciones sinceras. La generosidad que demuestres regresará a ti en forma de gratitud y afecto.

Cerdo (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): El fin de semana te invitará a disfrutar de actividades que te ilusionen y te permitan relajarte sin presiones. También podría reaparecer una oportunidad relacionada con un proyecto o idea que habías dejado en pausa. Las reuniones con amigos o familiares estarán llenas de buen humor y momentos memorables. Deja que el optimismo guíe tus decisiones y terminarás estos días con una renovada sensación de bienestar.

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