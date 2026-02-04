Kenia Os se prepara para su "listening party" en el Palacio de los Deportes

La cantante e influencer Kenia Os confirmó la realización de un evento especial para presentar su próximo material discográfico. Se trata de un listening party titulado K DE KARMA: LA ESCUCHA, que se llevará a cabo el jueves 19 de marzo de 2026 en el Palacio de los Deportes, recinto ubicado en la Ciudad de México. La dinámica permitirá al público escuchar por primera vez el nuevo álbum de la artista, del cual hasta ahora solo se han dado a conocer dos canciones.

La venta de boletos para este evento estará a cargo de Ticketmaster. De acuerdo con la información oficial, la Preventa Banamex comenzará el 5 de febrero a las 11:00 horas, mientras que la venta general se abrirá un día después, el 6 de febrero, en el mismo horario. Los organizadores también detallaron que las entradas podrán adquirirse bajo el esquema de tres meses sin intereses, exclusivamente con tarjetas de crédito Banamex, siempre que el monto total sea igual o superior a 3 mil pesos mexicanos.

Kenia Os y su romance con Peso Pluma

Más allá de su nuevo proyecto musical, Kenia Os también ha sido tema de conversación por su vida personal. A pocos días de celebrar su aniversario, la artista habló por primera vez sobre el inicio de su relación con Peso Pluma, una historia que durante meses fue objeto de especulación entre sus seguidores.

El vínculo sentimental surgió durante la grabación del videoclip “TOMMY & PAMELA”, una colaboración que llamó la atención tanto por la química entre ambos como por la discreción con la que manejaron su cercanía en un inicio. La cantante compartió estos detalles en una entrevista con Adela Micha, transmitida a través de su canal de YouTube.

Durante la conversación, Kenia Os recordó que el primer acercamiento ocurrió en un entorno estrictamente profesional. “Cuando estábamos grabando el video casi no hablamos él y yo, estábamos como niños chiquitos, nerviosos y veía que la pierna se le movía. Yo fingía que no estaba nerviosa, pero traía como mis dos copitas de vino porque estaba muy nerviosa”, relató.

Según explicó, uno de los momentos más significativos se dio al finalizar la grabación, cuando Peso Pluma le confesó el impacto que ella había tenido en él. De acuerdo con la cantante, el intérprete le dijo: “Tú eres la primera mujer en la vida que me ha puesto nervioso así y esto a mí no me pasa”. Ese intercambio marcó un antes y un después en la relación entre ambos.

En las semanas posteriores, el trato continuó de manera profesional. Kenia Os asistió a un concierto del cantante en Dallas, sin que existiera una cercanía fuera del ámbito laboral. Con el tiempo, la comunicación se trasladó a redes sociales, etapa en la que, según señaló la artista, Peso Pluma ya no tenía pareja.

La intérprete reconoció que al principio interpretó los mensajes y comentarios en Instagram como parte de una estrategia de trabajo. No obstante, esa percepción cambió cuando ambos acordaron verse para hablar con claridad sobre lo que sentían y definir si deseaban avanzar. “Nos quedamos de ver como para saber qué iba a pasar y aquí estamos, un año después”, compartió Kenia Os, al recordar el inicio formal de su relación.

