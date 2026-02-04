La exintegrante de La Academia, Antonia Salazar Zamora, conocida artísticamente como Toñita, emitió unas declaraciones que ahora mantienen al mundo de la farándula mexicana en duda sobre el matrimonio entre los también exacadémicos Calos Rivera y Cynthia Rodríguez.

¿Matrimonio lavanda?

El término del matrimonio lavanda, que se ha popularizado en los últimos años en redes sociales, existe desde hace mucho tiempo en la historia: hacía referencia a la unión de una persona de la comunidad LGBT con una persona heterosexual, esto con el fin de "ocultar" su orientación sexual del resto de las personas , principalemnte, por miedo a las represalias y al rechazo, tanto político como social.

Pese a que en la actualidad los jóvenes han resignificado este concepto alejándolo de la orientación sexual y centrándose en beneficio mutuo (mayormente económico), el término siempre será asociado a ocultar la verdadera orientación sexual de una de las partes que conforman el matrimonio.

La búsqueda en internet de "matrimonio lavanda" se ha popularizado en México luego de las fuertes y prometedoras declaraciones de Toñita, quien ha insinuado que el matrimonio entre los artistas Carlos Rivera y Cynthia sería un ejemplo de este nuevo concepto.

No conforme con eso, utilizó la famosa frase del cantautor Juan Gabriel "Lo que se ve, no se juzga" , con la cual habría terminado por revelar los verdaderos motivos detrás de la unión de los exacadémicos: ocultar la orientación sexual de alguno de ellos, más precisamente, la de Rivera, quien ha sido señalado por medios y usuarios de redes sociales en el pasado por "permanecer en el clóset", tema sobre el cual él nunca se ha pronunciado públicamente.

Toñita compromete la relación entre Carlos y Cynthia

En una reciente entrevista, Toñita sugirió que la relación entre Rivera y Rodríguez no respondería a una unión tradicional basada en la atracción romántica o sexual. " Respeto mucho a Carlitos, a Cynthia, pero ya son otros niveles. Yo creo que la gente es muy maliciosa (…) Solamente tengo la misma idea que Juan Gabriel: 'Lo que se ve, no se juzga' ".

"Entre pasillos, todos nos conocemos, no hay como un hilo negro que se va a inventar. Entre Cynthia y yo, lo único que voy a poder decir es lo siguiente: ella sabe, ella sabe cosas y lo que ella sabe se lo va a llevar a la tumba, y lo que yo sé me lo voy a llevar a la tumba", dijo Toñita.

Ante el cuestionamiento directo sobre si la artista piensa que se trata de un matrimonio lavanda, ella respondió:

" Yo creo que son una bonita pareja; tienen un niño que no quieren mostrar; lo que piense mi mente (...), eso jamás lo voy a decir ", afirmó.

Con información de SUN.

