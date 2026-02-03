El pasado domingo 1 de febrero se llevó a cabo la ceremonia número 68 de los Premios Grammy, en donde si bien se premió a los artistas y músicos más destacables del año, también se dieron declaraciones en contra de las redadas migratorias que han estado ocurriendo estas últimas semanas en Estados Unidos.

Una de las celebridades que aprovechó su momento en el escenario para declararse en contra fue la cantante Billie Eilish, quien tras recibir su premio expresó su desacuerdo con la agencia migratoria, lo que le valió la crítica de varios presentes, incluyendo a la reportera Emily Austin.

El discurso de Billie Eilish que desató la controversia

Tras recibir el premio a Mejor Canción del Año por Wildflower, Billie Eilish tomó el micrófono y lanzó un mensaje que sacudió al público:

"Nadie es ilegal en tierra robada. Debemos seguir luchando y alzando la voz. Nuestras voces importan. Fuck ICE".

Estas declaraciones provocaron aplausos, incomodidad y un intenso debate en redes sociales. Mientras algunos aplaudieron la postura de Eilish en defensa de los derechos de los migrantes, otros reaccionaron con burla y rechazo. Tal fue el caso de la reportera deportiva Emily Austin, quien durante el discurso de la cantante se grabó desde su asiento haciendo gestos de desdén y riéndose del mensaje.

El video, que rápidamente se volvió viral, muestra a Austin calificando a la artista como "edgy" y agregando: "¡Qué vergüenza! Amamos a nuestras fuerzas del orden", mientras lanzaba besos a la cámara.

¿Quién es Emily Austin?

Emily Austin es una reportera y creadora de contenido estadounidense, nacida el 24 de mayo de 2001 en Brooklyn, Nueva York, hija de padres israelíes. Estudió periodismo en la Universidad de Hofstra, donde comenzó a construir su carrera durante la pandemia de Covid-19.

Gracias a su pasado como atleta, inició entrevistas con deportistas profesionales a través de Instagram en su programa "Daily Vibes with Emily Austin", lo que le abrió puertas en medios como MTV, con el proyecto Music Lives On, y posteriormente en "Sports Illustrated", donde cubrió eventos de la NFL y funciones de boxeo.

En 2023, Austin lanzó el pódcast "The Hoop Chat with Emily Austin", enfocado en la NBA, donde ha entrevistado a jugadores como Josh Giddey, Grant Williams y Mitchell Robinson. En abril de 2024, se integró a DAZN para la cobertura de boxeo.

Actualmente, cuenta con 2.6 millones de seguidores en Instagram, ha participado en certámenes de belleza —incluido Miss Nueva York Teen USA — y fue jurado de Miss Universo 2023. Además, es directora ejecutiva de su marca de cuidado de la piel vegano, People’s Beauty.

En sus redes sociales, suele compartir entrevistas de alto perfil, como la que realizó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

