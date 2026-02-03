Nicki Minaj sigue causando controversia, pues la rapera no para de pronunciarse en contra del Partido Demócrata y de quienes lo respaldan, así como se ha dedicado a refrendar su incondicional apoyo a Donald Trump, pese a que, hace sólo siete años mostró consternación por las medidas antimigratorias del mandatario republicano.

Este domingo 1 de febrero, la rapera recurrió a su cuenta de X para expresar su descontento acerca de las presuntas tácticas electorales de los demócratas, para obtener la aprobación mayoritaria de la población.

En sus tuits la cantante afirma que, lo que los demócratas están buscando es que migrantes sigan estableciéndose en Estados Unidos para, más adelante, a través de un discurso de aparente apoyo, opten por votar por su partido.

"Están trayendo inmigrantes para que voten, porque ellos incumplieron todas las promesas que hicieron a los afroamericanos y, por ende, ya no pueden contar más con el voto de esa parte de la población", argumentó.

They’re flying in immigrants to vote b/c they reneged on all the promises they made to African Americans & can no longer get the African American vote by default.



They’re causing distractions in the streets to distract from the billions they stole from tax payers.— Nicki Minaj (@NICKIMINAJ) February 2, 2026

Nicki Minaj también es migrante

La actual postura de Nicki llama la atención ya que ella también es migrante. Se estableció en Estados Unidos, junto a su familia, luego de dejar su natal Trinidad y Tobago cuando tenía sólo cinco años, en 1987.

De hecho, en 2018, poco tiempo después de que Trump asumiera su primera investida como presidente (2017 - 2021), época en la que impulsó la deportación masiva de migrantes, la cantante mostró la consternación que le producían esas medidas.

"Llegué a este país como inmigrante ilegal a los cinco años, no puedo imaginar el horror de estar en un lugar extraño y que me despojen de mis padres a la edad de los cinco años, esto me da mucho miedo, por favor, detengan esto, ¿puedes imaginar el terror y el pánico que sienten estos niños en este momento?".

ESPECIAL / FACEBOOK

En esa época, Minaj también cantó en una de sus conocidas rimas la frase "island girl, Donald Trump wants me go home" (chica isleña, Donald Trump quiere que me vaya a casa)".

Ahora, la intérprete de "Anaconda" muestra abiertamente su apoyo al mandatario. Apenas el pasado miécoles 28 de enero, aseveró ser "la fan número uno del presidente", afirmando que su afinidad hacía Trump "no va a cambiar", ni siquiera por el odio y las críticas que su admiración al mandatario puedan causar.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

AL