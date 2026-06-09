Katy Perry y Justin Trudeau hicieron su romántico debut como pareja en una alfombra roja. Asistieron al estreno mundial de Katy Perry: The Lifetimes Tour - Live from Paris en el OKX Theater del BMCC Tribeca Performing Arts Center durante el Festival de Tribeca, en Nueva York, donde se mostraron más enamorados que nunca.

Las fotos del romántico momento circulan en redes y han generado una ola de buenos comentarios hacia la pareja, que comenzó su relación a mediados de 2025, poco tiempo después de que la cantante terminara su compromiso con Orlando Bloom, el padre de su hija.

Así comenzó su relación en 2025

Los rumores explotaron el 28 de julio de ese año, cuando el portal TMZ reportó que fueron vistos cenando juntos en el exclusivo restaurante “Le Violon” en Montreal. Las primeras imágenes explícitas que confirmaron el noviazgo se capturaron a bordo de un yate frente a las costas de Santa Bárbara, California, donde se les vio abrazándose y besándose a finales de 2025.

A finales de octubre de 2025, celebraron el cumpleaños número 41 de Katy en París, y el 6 de diciembre, Perry decidió confirmó su relación en su cuenta de Instagram y compartió fotos y videos de un romántico viaje a Tokio.

Katy Perry y Justin Trudeau juntos en alfombra roja

Las fotos y los videos que captan a Katy Perry y Justin Trudeau los muestran muy enamorados , posando divertidos para los fotógrafos, intercambiando miradas y sonrisas cómplices.

Mientras Katy firmaba varios autógrafos a los fans, el ex primer ministro de Canadá la observa a lo lejos, sin pretender robar protagonismo, un gesto que no ha pasado desapercibido entre los cibernautas, quienes felicitan a la cantante por el "príncipe canadiense que tiene por pareja".

La cantante también compartió fotos de la velada y un mensaje en el que revela el buen momento que vive junto a Trudeau:

“Anoche estrenamos The Lifetimes Tour: En vivo desde París a una habitación llena de amor, maravilla, Gatos Y Ratas en Tribeca. Quería llevar este espectáculo a mis fans en todas las ciudades del mundo y ahora puedo hacerlo a través de esta increíble experiencia cinematográfica que te hace sentir como si estuvieras allí, en primera fila”.

Asimismo, anunció que el filme estará disponible en el transcurso del verano.

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AL