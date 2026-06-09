¿Qué ocurriría si de pronto se confirmara que la humanidad no está sola en el universo? ¿Cómo reaccionaría el mundo ante una verdad que durante décadas permaneció oculta? Esas son algunas de las preguntas que Steven Spielberg coloca en el centro de “El Día de la Revelación”, la película con la que regresa al terreno de la ciencia ficción para explorar uno de los grandes misterios que han acompañado a la humanidad.

La cinta llegará a las salas de cine en México el próximo 10 de junio y representa el retorno del cineasta estadounidense al género que ayudó a redefinir con títulos como “Encuentros cercanos del tercer tipo” y “E.T. El extraterrestre”.

Ahora, acompañado por un elenco encabezado por Emily Blunt, Josh O’Connor, Colin Firth, Eve Hewson, Colman Domingo y Wyatt Russell, Spielberg presenta una historia que mezcla suspenso, fenómenos extraterrestres y teorías sobre secretos gubernamentales.

La película parte de la revelación oficial de que la vida extraterrestre está a punto de hacerse pública y ocho mil millones de personas deberán enfrentarse a una realidad capaz de transformar para siempre la manera en que entienden el universo y su lugar dentro de él.

Bajo el título original “Disclosure Day”, la historia aborda el colapso de un supuesto encubrimiento internacional que se habría prolongado durante casi ocho décadas.

La trama sigue las horas previas al momento en que esa información será dada a conocer al mundo entero, mientras la incertidumbre, la paranoia y el temor comienzan a extenderse entre la población.

El origen del proyecto se remonta a finales de 2017, cuando Spielberg leyó un reportaje publicado por The New York Times sobre un programa financiado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos para investigar fenómenos aéreos no identificados.

“Ese artículo reavivó mi interés por todo el fenómeno”, explicó el director en las notas de producción del filme.

Pero la inquietud fue más allá. Según relató el propio cineasta, aquella investigación periodística lo llevó a preguntarse nuevamente sobre la posibilidad de vida inteligente fuera de la Tierra y sobre los secretos que podrían permanecer ocultos.

“No fui el único. Cuando se publicó, captó la atención de personas que nunca habían creído en los OVNIs, y de muchos otros que siempre hemos creído que algo extraño está sucediendo y que simplemente no nos han contado”.

La reflexión derivó en una pregunta central que terminó convirtiéndose en el corazón de la película: “¿Estamos solos o no? Y si el gobierno lo sabe, ¿por qué no nos lo han dicho?”.

A diferencia de otros trabajos de su filmografía, Spielberg asegura que esta producción surge de una convicción más profunda sobre el fenómeno extraterrestre.

En una entrevista con la revista Fotogramas, reconoció que su visión ha cambiado con el paso de los años. “Antes solo especulaba. Era una película de ‘¿Y si…?’. ¿Y si ellos vinieran y nos encontráramos por primera vez? ¿Y si damos con una forma de comunicarnos?”.

Sin embargo, hoy sostiene una postura distinta. “Creo firmemente que existe una inteligencia no humana que estuvo interactuando con nosotros desde hace tiempo. Esta película está centrada en la verdad de lo que hay ahí afuera”.

Todo inició con un telescopio

El cineasta señaló que su interés por el tema que aborda su nueva cinta se remonta a la infancia, cuando observaba el cielo con un telescopio construido por su padre. Aquellas experiencias despertaron una curiosidad que, décadas después, sigue alimentando su trabajo creativo.

“Yo tendría unos siete años y me veía a mí mismo como una especie de estudiante del cielo. Y sigo viéndome así”, recordó.

La historia de “El Día de la Revelación” también tiene como protagonista a Margaret Fairchild, una meteoróloga y ex periodista interpretada por Emily Blunt. Su vida cambia radicalmente después de un encuentro con una misteriosa fuerza no humana que le otorga capacidades inusuales.

De hecho, uno de los momentos más comentados de la producción aparece en el avance oficial de la película, cuando el personaje comienza a hablar en un lenguaje desconocido durante una transmisión meteorológica en vivo.

Para construir esa secuencia, Blunt decidió rechazar el uso de inteligencia artificial (IA) y optó por crear los sonidos de manera artesanal.

“Hay varias formas de hacerlo. Podrías ir por la ruta de la IA, de la que estoy un poco aterrorizada”, comentó la actriz.

En lugar de recurrir a herramientas digitales, trabajó directamente con el equipo de sonido. “Pensé que podía hacer algunos sonidos más extraños”.

La intérprete explicó que grabó distintas combinaciones vocales para que posteriormente fueran integradas a la escena. “Hice una especie de sonidos de clic, sonidos de zumbido, sonidos de consonantes, respiración, sonidos extraños”.

Según reveló, la secuencia fue filmada en un único plano de cuatro minutos, lo que incrementó la complejidad del trabajo.

Mientras la expectativa por el estreno crece, la producción continúa con una intensa gira internacional de promoción. Spielberg y parte del elenco han participado en eventos en ciudades como París y Londres, donde la respuesta del público ha sido entusiasta.

El proyecto también marca un nuevo encuentro creativo entre Spielberg y el guionista David Koepp, colaborador habitual del director en producciones como “Jurassic Park”, “La guerra de los mundos” e “Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal”.

La colaboración fue extensa. El realizador reveló que ambos desarrollaron decenas de versiones antes de llegar al resultado final. “Escribimos 40 versiones del guion”, afirmó Spielberg.

CT